Turtle Beach dévoile une nouvelle manette Minecraft pour la Nintendo Switch 2

À l'occasion de la sortie de Minecraft Dungeons II, Turtle Beach dévoile une nouvelle collection de périphériques aux couleurs du jeu. Une manette Rematch dédiée à la Nintendo Switch 2 accompagne notamment un casque, deux étuis de transport et une seconde manette destinée à la XBOX et au PC.

Alors que Minecraft Dungeons 2 est disponible depuis le 29 septembre, Turtle Beach profite de son offre de périphériques pour dévoiler une nouvelle collection aux couleurs du jeu sur Nintendo Switch 2. Sous licence officielle de Mojang et Nintendo, cette gamme comprend notamment une manette Rematch, mais aussi un casque filaire et deux étuis de transport. Afin de ne pas se conditionner, une seconde manette, cette fois pensée pour XBOX et PC, complète l'ensemble.

Une manette Minecraft Dungeons II pour la Nintendo Switch 2

La principale nouveauté de cette collection est la Turtle Beach « Rematch Minecraft Dungeons II », une manette sans fil conçue pour la Nintendo Switch 2. Son originalité repose d'abord sur son design lenticulaire, qui fait évoluer l'illustration entre Valorie et Creeper selon l'angle de vue. Elle reste par ailleurs compatible avec les autres modèles de la famille Nintendo Switch.

Sur le plan technique, Turtle Beach mise sur des joysticks TMR, une technologie qui permet notamment de limiter l'usure mécanique habituellement associée aux sticks analogiques et donc les risques de drift. La manette intègre également un bouton C donnant rapidement accès au GameChat sur Switch 2, deux boutons arrière programmables et prend en charge les contrôles gyroscopiques.

La connexion sans fil offre une portée allant jusqu'à 9 mètres, tandis que la batterie rechargeable promet jusqu'à 40 heures d'autonomie par charge.













Un casque et deux étuis pour accompagner la console

Turtle Beach complète cette offre avec le casque filaire « Airlite Fit Minecraft Dungeons II », lui aussi conçu pour la Nintendo Switch 2. Il embarque des haut-parleurs de 40 mm ainsi qu'un microphone bidirectionnel à réduction de bruit, tandis que ses coussinets en maille jersey (type de tricot) cherchent surtout à conserver un certain confort durant les longues sessions.











Deux étuis « PlayTrek » viennent également compléter la collection, avec une version aux couleurs de Minecraft Dungeons II et une seconde baptisée « Great Outdoors ». Toutes deux disposent d'une coque rigide en EVA, thermoplastique souple et léger, d'un intérieur rembourré et d'un espace destiné au rangement des accessoires. La version « Great Outdoors » ajoute par ailleurs deux patches Minecraft à scratch permettant de personnaliser l'étui.























Une autre manette pour les joueurs Xbox et PC

Les joueurs qui évoluent sur Xbox et PC ne sont pas oubliés. Turtle Beach lance également la manette sans fil Rematch RGB Minecraft, qui reprend l'univers visuel de la licence tout en ajoutant plusieurs fonctionnalités destinées aux joueurs qui souhaitent davantage de possibilités de personnalisation.

Cette version dispose notamment d'un éclairage RGB personnalisable, de joysticks TMR et de deux boutons arrière programmables. Elle ajoute également des gâchettes Hair Trigger à effet Hall, dont la course peut être réglée selon trois positions, ainsi qu'une connectivité sans fil 2,4 GHz, Bluetooth et filaire en USB.

La manette est compatible avec XBOX, PC, Android et certains appareils de streaming, tandis que ses commandes audio intègrent une prise jack 3,5 mm et un bouton de sourdine.















Une gamme pour accompagner le lancement de Minecraft Dungeons II

Avec cette collection, Turtle Beach décline donc l'univers de Minecraft Dungeons II sur plusieurs accessoires, tout en conservant une partie de son catalogue existant autour de Minecraft. La manette Rematch destinée à la Nintendo Switch 2 constitue l'élément le plus directement lié au nouveau jeu, tandis que le casque et les étuis permettent de compléter l'équipement autour de la console.

L'enthousiasme autour de Dungeons II dans la communauté Minecraft est immense. Nous sommes fiers de nous associer à Mojang pour créer du matériel gaming qui rassemble les joueurs alors qu'ils troquent leur pioche pour une épée et partent à l'aventure dans le Overworld et au-delà.



Cris Keirn, PDG de Turtle Beach.

Prix et disponibilité

La nouvelle collection Minecraft Dungeons II de Turtle Beach est désormais disponible chez le fabricant et auprès des revendeurs participants.

La manette Rematch pour Nintendo Switch 2 est proposée à 64,99 euros, tandis que le casque « Airlite Fit » et les deux étuis « PlayTrek » sont affichés à 24,99 euros chacun.

La manette Rematch RGB Minecraft pour XBOX et PC est quant à elle proposée au tarif de 99,99 euros.