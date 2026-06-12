Minecraft Dungeons 2 donne des détails sur le gameplay et ses nouveautés

Le gameplay de Minecraft Dungeons 2 a, récemment, profité de nouvelles informations, notamment en ce qui concerne les nouveautés.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Minecraft Dungeons 2, qui a fait une apparition au XBOX Games Showcase de juin 2026, est désormais attendu pour le mois de septembre de cette année. Il y a peu de temps, quelques détails concernant le gameplay de Minecraft Dungeons 2 et ses nouveautés ont été partagés.

De la nouveauté pour le gameplay de Minecraft Dungeons 2

Comme indiqué dans un récent article de XBOX Wire, Minecraft Dungeons 2 proposera, comme vous vous en doutez, des nouveautés en ce qui concerne son gameplay. Ainsi, il a été précisé que les joueurs et les joueuses pourront effectuer des sauts, mais il ne sera toujours pas possible de sélectionner une classe prédéfinie (comme cela est déjà le cas sur le premier opus).

À la place, la communauté pourra façonner son propre build, grâce aux différents équipements récupérés. De ce fait, nous aurons accès à une arme de mêlée, une arme à distance, mais aussi à trois emplacements pour des artefacts. L'une des nouveautés de Minecraft Dungeons 2 est le fait que les joueurs auront quatre emplacements pour des pièces d'armure, permettant ainsi davantage de personnalisation et flexibilité dans la création de leur build. À cela s'ajoutent également trois emplacements pour des talismans, qui octroient des bonus passifs plus ou moins intéressants.

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De ce fait, en dehors du fait que Minecraft Dungeons 2 disposera d'un monde interconnecté, le gameplay de ce nouvel opus se veut un peu plus poussé que celui du précédent volet. Nul doute que de plus amples informations à ce sujet seront révélées dans les semaines à venir.

We played Minecraft Dungeons II at #XBOXGamesShowcase and discovered how it's becoming the ARPG for everyone: https://t.co/GyzFMbhqi2 — XBOX Wire (@XBOXWire) June 10, 2026

Rappelons, pour conclure, que Minecraft Dungeons 2 doit débarquer le 29 septembre 2026 sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre arrivera également dans le catalogue du Game Pass.