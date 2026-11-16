Minecraft Dungeons 2 annonce son DLC, The Humblers Awaken, avec une date

Mojang Studios a, récemment, indiqué que Minecraft Dungeons 2 va se doter d'un DLC payant au mois de décembre 2026.

Avant même le lancement officiel de Minecraft Dungeons 2, Mojang Studios avait précisé qu'un DLC payant était prévu pour cette fin d'année 2026. Or, à ce moment-là, les développeurs n'avaient pas partagé de précisions sur ledit contenu additionnel. Ce qui est désormais chose révolue, car Mojang Studios a donné la date de sortie du DLC The Humblers Awaken de Minecraft Dungeons 2, ainsi que des détails sur son contenu.

Le DLC The Humblers Awaken de Minecraft Dungeons 2 révélé

En effet, lors de la dernière TwitchCon San Diego, qui a eu lieu lors du week-end du 13-15 novembre, Mojang Studios a dévoilé la date de sortie du DLC The Humblers Awaken de Minecraft Dungeons 2 : le rendez-vous est fixé au 1er décembre 2026. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore d'informations concernant le prix dudit contenu additionnel, mais il y a fort à parier que cela sera précisé dans très peu de temps.

Le DLC The Humblers Awaken de Minecraft Dungeons 2 invitera ainsi les joueurs et les joueuses à affronter une nouvelle menace, c'est-à-dire les humblers. La communauté pourra, dès lors, se lancer dans de nouvelles quêtes, mais aussi partir pour de nouveaux environnements encore jamais explorés. D'autres éléments, dont des cosmétiques colorés et de nouveaux équipements (artefacts, etc.), sont également prévus. Mais, ce n'est pas tout.

Mojang Studios profitera, par ailleurs, de l'occasion pour déployer une nouvelle mise à jour majeure et gratuite sur Minecraft Dungeons 2, qui enrichira le contenu du jeu de base.

Une mise à jour gratuite en complément pour Minecraft Dungeons 2

Le 1er décembre 2026, Minecraft Dungeons 2 se dotera, en outre, d'une nouvelle mise à jour gratuite. Ce patch apportera de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles armes et armures. Sans oublier, des nouveaux donjons d'épreuve (via Brave Haven), qui permettront de mettre la main sur de l'équipement puissant, et le retour de quatre héros familiers de la franchise sous forme de skins de joueur.













Rendez-vous le 1er décembre 2026 pour découvrir le DLC The Humblers Awaken de Minecraft Dungeons 2. Pour rappel, le titre, qui est sorti le 29 septembre dernier, est disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.