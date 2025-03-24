Un ancien de GTA alerte l'industrie : « Il est préférable de comprendre ce que veulent vraiment les joueurs »

Dans un contexte où les fermetures de studios et les licenciements se multiplient, Leslie Benzies, ancien pilier de Rockstar et créateur désormais chez Build a Rocket Boy, estime que l'industrie du jeu vidéo doit rapidement s'adapter aux attentes réelles des joueurs pour sortir de cette période difficile.
Une industrie saturée, en crise malgré le succès apparent
Ces derniers mois, l'industrie vidéoludique connaît une période particulièrement complexe : studios renommés comme Monolith Productions ou Arkane Austin ferment leurs portes, tandis que des géants tels que Bungie, Rocksteady, ou même Marvel Rivals annoncent des licenciements importants malgré leur succès commercial.
Face à cette situation inquiétante, nombreux sont ceux qui espèrent que l'arrivée de GTA 6 relancera la dynamique du marché. Mais pour Leslie Benzies, ancien président de Rockstar North et aujourd'hui à la tête du studio Build a Rocket Boy, lequel développe le jeu MindsEye, le problème réside avant tout dans la saturation du marché.
Il n'y a pas plus assez d'heures disponibles dans une journée, pas plus de joueurs potentiels non plus : le public cible est limité. Aujourd'hui, il y a énormément de jeux sur le marché, et on commence vraiment à ressentir les effets de cette surabondance à travers les fermetures et les licenciements récents.
Même si des plateformes comme Steam ont doublé leur audience depuis 2020, la concurrence entre les jeux pour attirer l'attention des joueurs n'a jamais été aussi intense.
Analyser précisément les attentes des joueurs, une nécessité selon Benzies
Pour Benzies, l'industrie doit impérativement évoluer dans son approche et s'appuyer davantage sur les données analytiques pour mieux cerner ce que les joueurs veulent réellement :
Aujourd'hui, il faut absolument regarder les analytics. Vous devez comprendre ce que les joueurs souhaitent jouer… En tant qu'industrie, nous devons devenir plus intelligents pour savoir précisément : « Est-ce que les joueurs vont vraiment vouloir jouer à ça ? »
Cette prise de position contraste fortement avec d'autres professionnels comme Johan Pilestedt, directeur d'Helldivers 2, qui encourage au contraire les studios à prendre davantage de risques créatifs plutôt que de miser uniquement sur des projets sûrs. Benzies ne rejette pas l'expérimentation pour autant, mais conseille de le faire à moindre coût grâce à des prototypes ou des niveaux-tests avant d'investir massivement :
Avec Arcadia [le système de création de contenu utilisateur de Build a Rocket Boy], nous pouvons concevoir de petits niveaux tests en dépensant un million, et si cela génère un bon engagement, alors nous lançons une production complète.
Trouver un équilibre entre sécurité et créativité
Le constat de Leslie Benzies résonne particulièrement à un moment où le secteur cherche un équilibre délicat : d'un côté, il doit innover constamment, de l'autre, garantir sa pérennité économique. Cette approche analytique et expérimentale pourrait offrir une voie médiane viable, permettant aux développeurs de rester créatifs tout en limitant les risques financiers.
Reste désormais à savoir si d'autres studios suivront ses conseils, ou préféreront continuer à miser gros sur des concepts totalement inédits, malgré les difficultés actuelles.
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