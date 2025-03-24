Un ancien de GTA alerte l'industrie : « Il est préférable de comprendre ce que veulent vraiment les joueurs »

MindsEye est un jeu d'action-aventure narratif développé par Build A Rocket Boy et édité par IO Interactive, prévu le 10 juin 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Incarnez Jacob Diaz, un ancien soldat doté d'un implant neural, dans la ville futuriste de Redrock, où IA et conspiration se mêlent dans une quête personnelle intense.