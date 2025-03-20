Le créateur d'Helldivers 2 dénonce la frilosité de l'industrie du jeu vidéo : « Arrêtez de copier les battle royale et prenez des risques »

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
modifié le 21 mars 2025 à 12h35
Dans un contexte marqué par des licenciements massifs au sein de studios pourtant établis, Johan Pilestedt, créateur d'Helldivers 2, critique ouvertement le manque d'audace de l'industrie du jeu vidéo, accusée de privilégier les tendances plutôt que la créativité.
Le créateur d'Helldivers 2 dénonce la frilosité de l'industrie du jeu vidéo : « Arrêtez de copier les battle royale et prenez des risques »

« Un cercle vicieux de mort et de renaissance » selon Johan Pilestedt

Lors de son intervention à la conférence GSC 2025, Johan Pilestedt n'a pas mâché ses mots. Le principal développeur derrière Helldivers 2 a vivement dénoncé la stratégie actuelle des grands studios et éditeurs, qui consiste à suivre aveuglément les tendances comme le phénomène battle royale, au lieu d'explorer de nouvelles pistes originales :
L'industrie du jeu vidéo est prisonnière d'un cercle vicieux de mort et de renaissance. On licencie des milliers de personnes sans raison apparente, mais c'est parce qu'on continue de faire tous la même chose.
Pour Pilestedt, ce manque de diversité des expériences vidéoludiques conduit irrémédiablement à des crises cycliques, au détriment des studios et des employés.

Johan Pilestedt
Johan Pilestedt, créateur à succès d'Helldivers 2

La tendance battle royale : succès et échecs cuisants

Le créateur d'Helldivers 2 cite l'exemple du genre battle royale, popularisé par PUBG et Fortnite, qui a connu des succès exceptionnels par l'intermédiaire d'Apex Legends ou encore Warzone, mais aussi des échecs retentissants. Il rappelle notamment l'échec récent de Concord, jeu qui aura nécessité huit ans de développement pour finalement arriver trop tard et échouer commercialement dès sa sortie. Pilestedt n'hésite pas à tacler les éditeurs et leurs choix jugés trop prudents et sans ambition créative :
Si tout le monde arrêtait de créer des battle royales et faisait des jeux différents, nous ne serions pas dans cette situation. Les paris trop sûrs sont une condamnation à mort pour les studios qui les prennent.

Halo Infinite, symbole du problème selon Pilestedt

Le créateur souligne aussi le cas emblématique de Halo Infinite, dont le développement chaotique a été marqué par la volonté initiale de Microsoft de suivre les tendances du marché (hero shooter, battle royale), au détriment de l'identité originelle de la série. Cette stratégie de « course à la tendance » serait ainsi représentative du problème global dénoncé par Pilestedt.

Halo-Infinite

Helldivers 2, exemple réussi d'une prise de risque assumée

À l'opposé des tendances dominantes, Helldivers 2 constitue un exemple de réussite basé sur l'originalité et le risque assumé. Johan Pilestedt défend son choix de créer une expérience unique qui ne ressemble à aucun autre jeu sur le marché actuel, et il en appelle aux autres studios à faire de même :
Si vous ne prenez pas de risques, vous ne connaîtrez jamais un vrai succès. Personne ne croyait vraiment au potentiel d'Helldivers à l'origine, et pourtant nous voilà aujourd'hui.
Le succès critique et commercial d'Helldivers 2 a permis à Arrowhead d'augmenter massivement ses effectifs, préparant ainsi l'avenir de la franchise avec du contenu sur plusieurs années.

Plaidoyer pour une industrie plus audacieuse et diversifiée

Pilestedt conclut son intervention en appelant explicitement l'industrie du jeu vidéo à cesser sa course aux tendances et à récompenser davantage l'audace, l'originalité et les idées novatrices. Pour lui, la pérennité des studios passe par une véritable diversité créative, indispensable pour éviter le piège répétitif dans lequel le secteur semble coincé.

Face à des géants comme Monster Hunter Wilds, qui enregistrent pourtant des ventes records, Pilestedt estime que l'avenir de l'industrie dépendra de la capacité des développeurs à sortir des sentiers battus pour créer des expériences inédites, plutôt que de reproduire indéfiniment les mêmes schémas.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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