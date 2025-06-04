MindsEye sort dans quelques jours, et c'est déjà la crise

Alors que MindsEye doit sortir dans une poignée de jours, rien ne va plus. Alors qu'il doit faire face à des critiques, accusant certains de payer pour donner des avis négatifs, voilà que deux départs importants viennent d'être annoncés.
À seulement une semaine de la sortie de MindsEye
, premier jeu très attendu de Build a Rocket Boy
, le studio fondé par l'ancien producteur de Grand Theft Auto
, Leslie Benzies, fait face deux départs inattendus. Le directeur financier et le directeur juridique viennent tous deux de quitter l'entreprise, semant ainsi l'inquiétude parmi les joueurs.
Deux départs soudains en plein lancement de MindsEye
Le lancement d'un jeu majeur est une étape cruciale pour tout studio. Pourtant, chez Build a Rocket Boy
, l'ambiance est quelque peu troublée par le départ soudain de deux membres clés de l'équipe exécutive :
- Riley Graebner, directeur juridique depuis trois ans et demi, a annoncé officiellement son départ via son compte LinkedIn. Il souligne avoir contribué à faire passer l'entreprise de quelques salariés à plus de 450 employés, tout en évoquant son excitation pour de futurs projets encore tenus secrets.
- Paul Bland, directeur financier depuis un peu plus de deux ans, a lui aussi quitté l'entreprise, sans pour autant donner publiquement de raison précise ni d'explication.
Un timing préoccupant
Si le mouvement au sein des postes exécutifs n'est pas rare dans l'industrie vidéoludique, le fait que ces deux départs surviennent à peine quelques jours avant la sortie officielle du jeu est particulièrement inquiétant
. Cette situation n'a pas manqué de susciter l'interrogation et une certaine méfiance chez les joueurs et la communauté autour de MindsEye
. Sur Discord, un utilisateur exprime ses inquiétudes :
Deux acteurs majeurs de la compagnie viennent de démissionner. C'est préoccupant !
Même son de cloche du côté de Reddit
, où certains utilisateurs se montrent déjà sceptiques face à une campagne marketing jugée insuffisante et un manque d'informations précises sur le jeu lui-même.
Une communication confuse autour de MindsEye
Le jeu, décrit officiellement comme un « thriller d'action-aventure solo axé sur la narration
», peine encore à convaincre pleinement, malgré les récents efforts de présentation effectués par le studio. De nombreux joueurs reprochent à Build a Rocket Boy un manque criant de transparence, de clarté et d'explications concrètes quant aux mécaniques ou au gameplay réel du titre. Sur Reddit
, un joueur résume ainsi ce sentiment général :
Ils ont tellement mal expliqué ce jeu que je n'ai toujours aucune idée de ce qu'il est réellement. Il ne reste que 13 jours avant sa sortie et ils semblent ne pas vouloir en montrer davantage que des trailers très soigneusement mis en scène qui n'expliquent rien.
Une sortie sous haute tension
Ces deux départs interviennent moins d'une semaine après une autre controverse impliquant le co-PDG du studio, Mark Gerhard
, qui avait accusé publiquement un concurrent non identifié de financer des critiques négatives envers le jeu
, une accusation qui avait déjà semé le trouble au sein de la communauté.
Malgré ce contexte délicat, la sortie officielle de MindsEye
est toujours fixée au 10 juin 2025
sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC
. Le studio a d'ailleurs récemment dévoilé une feuille de route post-lancement ambitieuse
, laissant entrevoir une volonté de soutenir durablement son titre.
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