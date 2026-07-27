MindsEye lance un mode à la Rocket League, et améliore encore son jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 juillet 2026 à 18h25
Malgré un lancement catastrophique et des polémiques à répétition en interne, le jeu en monde ouvert MindsEye s'offre une huitième mise à jour majeure. Au programme, des améliorations pour la campagne solo et un mode multijoueur improbable pour une communauté devenue quasi inexistante.
MindsEye lance un mode à la Rocket League, et améliore encore son jeu

Le studio Build a Rocket Boy refuse de baisser les bras avec MindsEye. Malgré des ventes extrêmement décevantes, un accueil critique pour le moins glacial et la perte pure et simple de son éditeur IO Interactive, le jeu de tir en monde ouvert continue de recevoir du nouveau contenu régulier. Cette persévérance de la part des développeurs pourrait forcer le respect si le studio n'était pas actuellement embourbé dans de multiples vagues de licenciements, des théories du complot pour le moins surréalistes émanant de ses propres dirigeants, et même un mouvement de grève. Quoi qu'il en soit, le titre vient tout juste de déployer sa huitième mise à jour, décrite par les créateurs comme l'une des plus importantes à ce jour sur la plateforme Steam.

Un mode multijoueur aux allures de Rocket League

La principale nouveauté de cette mise à jour réside dans l'intégration d'une composante multijoueur totalement inattendue, avec un mode inédit baptisé sobrement football à la grenade. Concrètement, les joueurs s'affrontent sur un terrain fermé en utilisant des lance-roquettes pour propulser un ballon géant directement dans les buts adverses. Une formule qui rappelle inévitablement le célèbre Rocket League, mais sans les voitures et avec des personnages vêtus de combinaisons colorées rouges ou bleues.

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Cependant, le résultat visuel semble encore très brouillon et manque cruellement de finition. Le ballon, beaucoup trop grand pour tenir physiquement dans les armes, disparaît visuellement de manière assez grossière lorsqu'un joueur s'en empare, rendant l'action globale particulièrement difficile à lire. De plus, la question de la fréquentation des serveurs se pose sérieusement. Le jeu a enregistré un pic de seulement 36 joueurs en ligne simultanément ces 24 dernières heures. Trouver une partie de football à la grenade risque donc de relever du parcours du combattant pour les quelques curieux.

Des améliorations bienvenues pour le mode solo

Si les ajouts multijoueur et les ambitions de métavers du studio peinent grandement à convaincre, les correctifs apportés à la campagne solo suscitent heureusement davantage d'intérêt. En attendant GTA 6, les jeux d'action en monde ouvert de ce calibre se font de plus en plus rares sur le marché. La mise à jour revoit ainsi de nombreux éléments de base de l'aventure.

Les améliorations incluent notamment une bien meilleure physique des ennemis lorsqu'ils sont touchés par des explosions, un ajustement précis de la difficulté de plusieurs missions et une refonte globale du comportement de l'intelligence artificielle lors des déplacements. La conduite des véhicules et les transitions d'animation entre les phases de mouvement et de combat ont également été grandement optimisées.

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Reste à voir si cela sera suffisant pour inverser la tendance, et pour assurer l'avenir de Build A Rocket Boy et de ses autres projets, comme EVERYWHERE, qui a totalement disparu des radars.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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