MindsEye : Après le désastre, le studio tente d'inventer une fausse rédemption dans un communiqué irréel

Plus d'un an après un lancement catastrophique, le studio derrière MindsEye publie un communiqué surréaliste. Probablement généré par intelligence artificielle, le texte revendique une résurrection miraculeuse du jeu. Une tentative maladroite de réécrire l'histoire face à un manque cruel de joueurs et un passif houleux.

Il y a plus d'un an, MindsEye s'imposait sans difficulté comme l'une des pires sorties de l'année, un constat amer que la grande majorité des joueurs partage encore aujourd'hui. Le titre s'est révélé être un véritable désastre technique, fonctionnant à peine. S'il est facile de se moquer des développeurs, il convient de rappeler que ces derniers ont subi des périodes de travail intensif brutales avant de faire l'objet de licenciements massifs. Les véritables responsables de ce fiasco se trouvent à la tête du studio Build A Rocket Boy.

Une communication générée par intelligence artificielle

Aujourd'hui, Build A Rocket Boy semble persuadé d'avoir inversé la tendance. L'entreprise vient de publier un communiqué de presse aux allures surréalistes, dont la structure et le ton trahissent une probable rédaction par intelligence artificielle. Ce texte explique à quel point le projet se porte bien et tente de faire oublier l'amertume de la direction lors du lancement.

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Ce document s'avère d'autant plus étrange qu'il n'annonce absolument rien de concret. Il revient simplement sur la sortie initiale et sa réception, en affirmant que le studio aurait adopté une approche constructive face aux retours des joueurs. Nous pouvons notamment lire les mots suivants :

La réaction la plus simple face à un lancement difficile est de se mettre sur la défensive. D'expliquer les critiques. De promettre que les joueurs n'ont tout simplement pas compris la vision. Build A Rocket Boy a choisi une autre voie. Le studio a continué à livrer du contenu.



















Un récit totalement déconnecté de la réalité

Cette déclaration prête à sourire quand on se souvient que les dirigeants de Build A Rocket Boy se sont montrés particulièrement sur la défensive, refusant d'admettre que le jeu était cassé à sa sortie. Ils avaient même accusé de prétendus saboteurs internes d'être à l'origine des problèmes avant même la sortie, sans jamais en apporter la preuve. La suite du communiqué s'enfonce encore davantage dans l'absurde en décrivant une prétendue résurrection.

Le texte affirme que la l'amélioration du jeu s'est faite au grand jour, mise à jour après mise à jour, et que les joueurs sont revenus en masse. Si l'on met de côté le formatage très artificiel de cette annonce, les faits contredisent totalement ces affirmations. Build A Rocket Boy prétend que le public est de retour, mais les statistiques de la plateforme Steam affichent à peine une vingtaine de joueurs connectés simultanément. Et nous ne voyons aucune hausse, sauf le mois dernier à l'occasion d'un week-end gratuit (pic à 342, via SteamDB).

Les évaluations globales restent d'ailleurs mitigées et n'ont pas connu d'amélioration significative depuis longtemps. Dans les faits, MindsEye tente de s'inventer une histoire de rédemption à la manière de Cyberpunk 2077 ou de No Man's Sky, mais sans jamais avoir fourni les efforts nécessaires pour mériter un tel retour en grâce auprès de sa communauté.