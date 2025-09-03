007 First Light dévoile enfin son gameplay explosif et partage une date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 septembre 2025 à 23h02
IO Interactive et Amazon MGM Studios ont présenté un premier aperçu de 007 First Light, une expérience originale qui mélange infiltration, action et grand spectacle. L'occasion de découvrir James Bond jeune recrue dans ses premières missions d'espionnage tout en ayant une date de sortie.
007 First Light dévoile enfin son gameplay explosif et partage une date de sortie
Lors du PlayStation State of Play, IO Interactive, à qui l'on doit la franchise Hitman, a levé le voile sur le gameplay de 007 First Light. Le titre racontera une histoire inédite centrée sur les débuts de James Bond, en revisitant ses premières missions et en explorant la naissance de sa légende. Sa date de sortie a aussi été révélée.

Un casting de prestige pour une histoire originale

Dans 007 First Light, James Bond sera incarné par l'acteur Patrick Gibson, qui prêtera sa voix et sa performance au célèbre espion britannique. Il sera entouré de figures incontournables de la saga, comme M interprétée par Priyanga Burford, Q joué par Alastair Mackenzie et Moneypenny incarnée par Kiera Lester. L'histoire introduira également de nouveaux personnages, dont John Greenway, le mentor de Bond campé par Lennie James, et la mystérieuse Miss Roth, interprétée par Noemie Nakai, qui viendront enrichir l'univers narratif du jeu.

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Des missions variées et spectaculaires

La démonstration a révélé deux environnements emblématiques, une mission d'infiltration lors d'un tournoi d'échecs en Slovaquie et une opération sous couverture dans un gala à Londres. Ces séquences ne sont qu'un aperçu des lieux prestigieux que les joueurs pourront explorer. IO Interactive promet un mélange de cinématiques spectaculaires, de fusillades haletantes et de courses-poursuites explosives, fidèles au style de James Bond.

L'Approche Créative, cœur du gameplay

Le studio introduit l'Approche Créative, une philosophie qui permet aux joueurs de modeler leurs stratégies selon leur style :
  • Miser sur la furtivité et l'espionnage en observant, en volant des documents et en récoltant des indices.
  • Choisir l'action directe avec des fusillades nerveuses et des combats rapprochés viscéraux.
  • Combiner les deux en improvisant avec l'environnement.
Miniature vidéo

Instinct, gadgets et combats rapprochés

Trois piliers enrichissent cette approche :
  • Instinct, une ressource polyvalente, permet à Bond de piéger ses ennemis, de bluffer lorsqu'il est repéré, ou d'aiguiser sa précision en combat.
  • Les gadgets de Q sont au cœur du gameplay : piratage, crochetage, diversions ou neutralisations créatives enrichissent chaque mission.
  • Les combats mêlent tir à distance précis, corps-à-corps dynamique et escalade cinématographique, offrant des confrontations spectaculaires et intenses.
Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive, explique que « avec 007 First Light, nous créons une expérience James Bond totalement originale, qui allie la tension de l'espionnage au spectacle grandiose qui fait la renommée de la franchise. » Ce mélange de liberté stratégique et de scènes d'action dignes du cinéma veut offrir aux fans une vision inédite des origines de l'agent secret le plus célèbre du monde.

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Rendez-vous au printemps

Pour ce qui est de la date de sortie, 007 First Light se rendra disponible le 27 mars prochain, sur PC, PS5, Xbox Series, mais aussi Nintendo Switch 2. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de le précommander, la version de base étant vendue 69,99 €.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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