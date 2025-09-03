007 First Light dévoile enfin son gameplay explosif et partage une date de sortie

IO Interactive et Amazon MGM Studios ont présenté un premier aperçu de 007 First Light, une expérience originale qui mélange infiltration, action et grand spectacle. L'occasion de découvrir James Bond jeune recrue dans ses premières missions d'espionnage tout en ayant une date de sortie.

Un casting de prestige pour une histoire originale

Des missions variées et spectaculaires

L'Approche Créative, cœur du gameplay

Miser sur la furtivité et l'espionnage en observant, en volant des documents et en récoltant des indices.

en observant, en volant des documents et en récoltant des indices. Choisir l' action directe avec des fusillades nerveuses et des combats rapprochés viscéraux.

avec des fusillades nerveuses et des combats rapprochés viscéraux. Combiner les deux en improvisant avec l'environnement.

Instinct, gadgets et combats rapprochés

Instinct , une ressource polyvalente, permet à Bond de piéger ses ennemis, de bluffer lorsqu'il est repéré, ou d'aiguiser sa précision en combat.

, une ressource polyvalente, permet à Bond de piéger ses ennemis, de bluffer lorsqu'il est repéré, ou d'aiguiser sa précision en combat. Les gadgets de Q sont au cœur du gameplay : piratage, crochetage, diversions ou neutralisations créatives enrichissent chaque mission.

sont au cœur du gameplay : piratage, crochetage, diversions ou neutralisations créatives enrichissent chaque mission. Les combats mêlent tir à distance précis, corps-à-corps dynamique et escalade cinématographique, offrant des confrontations spectaculaires et intenses.

Rendez-vous au printemps

Lors du PlayStation State of Play, IO Interactive, à qui l'on doit la franchise Hitman, a levé le voile sur le gameplay de. Le titre racontera une histoire inédite centrée sur les débuts de James Bond, en revisitant ses premières missions et en explorant la naissance de sa légende. Sa date de sortie a aussi été révélée.Dans, James Bond sera incarné par l'acteur, qui prêtera sa voix et sa performance au célèbre espion britannique. Il sera entouré de figures incontournables de la saga, commeinterprétée par Priyanga Burford,joué par Alastair Mackenzie etincarnée par Kiera Lester. L'histoire introduira également de nouveaux personnages, dont, le mentor de Bond campé par Lennie James, et la mystérieuse, interprétée par Noemie Nakai, qui viendront enrichir l'univers narratif du jeu.La démonstration a révélé deux environnements emblématiques, une mission d'infiltration lors d'unet une opération sous couverture dans un. Ces séquences ne sont qu'un aperçu des lieux prestigieux que les joueurs pourront explorer. IO Interactive promet un mélange de, deet de, fidèles au style de James Bond.Le studio introduit l', une philosophie qui permet aux joueurs de modeler leurs stratégies selon leur style :Trois piliers enrichissent cette approche :Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive, explique que « avec 007 First Light, nous créons une expérience James Bond totalement originale, qui allie la tension de l'espionnage au spectacle grandiose qui fait la renommée de la franchise. » Ce mélange de liberté stratégique et de scènes d'action dignes du cinéma veut offrir aux fans une vision inédite des origines de l'agent secret le plus célèbre du monde., sur PC, PS5, Xbox Series, mais aussi Nintendo Switch 2. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de le précommander, la version de base étant vendue 69,99 €.