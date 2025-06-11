MindsEye en difficulté au lancement : un premier gros patch correctif arrive très vite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 juin 2025 à 17h46
Sorti officiellement hier, MindsEye connaît un lancement particulièrement compliqué en raison de nombreux problèmes techniques. Conscient des difficultés rencontrées par les joueurs, le studio Build a Rocket Boy réagit rapidement et annonce un premier patch correctif important prévu pour cette semaine.
MindsEye en difficulté au lancement : un premier gros patch correctif arrive très vite
Alors que les critiques pleuvent sur la toile concernant MindsEye, et surtout les très nombreux problèmes dont il est victime, les développeurs ne se laissent pas abattre, et viennent d'annoncer qu'un correctif majeur arrive.

Des performances au cœur des préoccupations

Face aux retours massifs des joueurs signalant d'importants soucis de performances liés à MindsEye, quelle que soit la plateforme, les développeurs s'excusent sincèrement auprès de la communauté :
Nous savons que le lancement de MindsEye a représenté un véritable défi pour certains d'entre vous. Actuellement, notre priorité absolue est d'améliorer la performance du jeu sur toutes les plateformes.
Un premier patch sera déployé dès la fin de cette semaine sur PC, et très rapidement sur consoles.

mindseye

Le contenu précis du premier correctif

Ce hotfix inclura notamment :
  • Des améliorations initiales significatives sur l'utilisation CPU et GPU, ainsi que des optimisations mémoire.
  • Une réduction de la difficulté du mini-jeu de RCP.
  • Un nouveau réglage permettant de désactiver ou ajuster la profondeur de champ (Depth of Field).
  • Une correction du problème lié aux commandes absentes dans les mini-jeux MineHunter et Run Dungeon.
  • Des avertissements pour les PC présentant certains paramètres susceptibles de causer des crashs (notamment les configurations avec la programmation GPU accélérée par matériel désactivée).
Ce correctif marque le début d'une série de mises à jour destinées à améliorer progressivement l'expérience des joueurs.

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Une attention particulière aux joueurs Steam

Bonne nouvelle spécifique pour les joueurs sur Steam : l'outil Build.MindsEye, permettant la création de contenus personnalisés, est désormais entièrement accessible. Le studio précise également que tous les DLC manquants seront ajoutés automatiquement aux comptes concernés dans les prochains jours.

Un suivi rigoureux des retours de la communauté

Le studio Build a Rocket Boy souligne l'importance du dialogue avec la communauté et invite les joueurs à continuer de partager leurs impressions sur Discord, Reddit ou encore sur les réseaux sociaux officiels. « Nous lisons absolument tous vos commentaires - même les plus critiques. Merci de votre soutien incroyable. »

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Cette communication transparente témoigne de la volonté du studio de corriger rapidement les défauts du jeu et d'assurer une amélioration continue sur le long terme.

Avec cette réactivité encourageante de la part des développeurs, espérons que MindsEye parviendra rapidement à offrir l'expérience immersive promise initialement, et qu'il ne sera pas abandonné au risque de concourir pour le pire jeu de l'année 2025.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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