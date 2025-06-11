« Jamais vu une bouse pareil » : Le lancement de MindsEye, jeu de l'ex-président de Rockstar, vire au fiasco

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 juin 2025 à 11h17
Attendu avec curiosité en raison du pedigree de son créateur Leslie Benzies, ex-président de Rockstar North, MindsEye connaît un lancement particulièrement chaotique. Bugs, polémiques et départs soudains au sein du studio font planer une ombre sur ce qui s'annonçait pourtant comme un événement vidéoludique majeur de cette année.
« Jamais vu une bouse pareil » : Le lancement de MindsEye, jeu de l'ex-président de Rockstar, vire au fiasco
Disponible depuis ce 10 juin, MindsEye ne s'est pas offert la sortie espérée, bien au contraire. En plus des polémiques précédents la sortie, comme le fait que la concurrence payait soi-disant des personnes pour dénigrer le jeu, ou le départ surprise de deux personnes, les heures qui ont suivi le lancement ont tout simplement été catastrophiques.

Un lancement chaotique digne de Cyberpunk 2077 ?

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Quelques heures seulement après sa sortie, MindsEye affichait déjà des évaluations majoritairement négatives sur Steam (elles sont moyennes à l'heure actuelle). De nombreux joueurs partagent sur les réseaux sociaux des séquences montrant des bugs grotesques, des performances désastreuses et des situations absurdes en jeu, rappelant fortement le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077 fin 2020.
Parmi les vidéos virales, on voit notamment des civils courir dans les airs, des véhicules fusionner ou rebondir inexplicablement, et même des PNJ se désarticuler totalement après de légers contacts avec les voitures des joueurs.

Une expérience qualifiée d'« injouable »

Les plaintes des joueurs se multiplient sur Twitter et Reddit, qualifiant MindsEye de « désastre technique complet ». De nombreux utilisateurs, comme NikTekOfficial ou SlashLP89, partagent leur frustration avec des vidéos de bugs effarants, allant jusqu'à demander massivement des remboursements.
En plus de ces soucis techniques aberrants, MindsEye tourne péniblement à 30 FPS sur consoles, avec des crashs fréquents et des problèmes majeurs de fluidité sur PC comme sur PS5.

Aucun test chez les spécialistes

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Étrangement, aucun média spécialisé, GAMEWAVE inclut, n'a reçu de version du jeu à tester avant sa sortie, ni même le jour de la sortie, ce qui est assez rare pour interroger. La presse l'a donc découvert en même temps que le public, ce qui n'est pas dramatique, mais n'a pas permis de répondre aux questions de nombreuses personnes, notamment concernant la stabilité et les performances. De fait, énormément d'utilisateurs sur Steam ont demandé le remboursement, voyant la qualité du jeu très en deçà des promesses...

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Après coup, cette absence inhabituelle d'accès anticipé pour la presse laissait déjà présager les difficultés à venir.

Un patch de dernière minute pour Xbox Series X

Pour ajouter à la confusion, Build a Rocket Boy annonçait initialement que le patch correctif de 16 Go indispensable au lancement ne serait pas disponible sur Xbox Series X le jour de la sortie. Finalement, après un véritable tollé, le studio a confirmé en urgence que cette mise à jour serait bien déployée dès le lancement.

Malheureusement, cela n'a pas suffi à éviter la tempête médiatique autour d'un jeu visiblement précipité sur le marché.

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Une leçon douloureuse pour l'ancien dirigeant de Rockstar

Si Leslie Benzies espérait reconquérir le public avec MindsEye, cette ambition tourne pour l'instant au fiasco total. Les prochains jours seront déterminants pour Build a Rocket Boy, qui devra rapidement corriger les innombrables problèmes s'il espère sauver un jeu aujourd'hui sous le feu des critiques et en passe de devenir l'un des lancements les plus catastrophiques de l'année.

Pour l'instant, les joueurs hésitent entre amusement et consternation, mais une chose est sûre : MindsEye restera gravé comme une sortie vidéoludique particulièrement ratée.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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