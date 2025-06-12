MindsEye : Après un lancement catastrophique, le studio annule précipitamment ses partenariats avec des streamers

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 juin 2025 à 11h02
Dans la foulée du lancement très compliqué de MindsEye, certains créateurs de contenu ont expliqué que leur stream sponsorisé pour mettre en avant leu jeu avait été annulé, directement par les développeurs.
MindsEye : Après un lancement catastrophique, le studio annule précipitamment ses partenariats avec des streamers
La sortie aura été rude pour MindsEye. Alors que le jeu de Build A Rocket Boy promettait de mélanger les univers de Cyberpunk 2077 et GTA, son lancement catastrophique l'a rapidement ramené à une triste réalité. Désormais, le studio semble même éviter les diffusions sponsorisées, annulant au dernier moment des streams déjà programmés pour promouvoir son jeu.

Des streams sponsorisés annulés à la dernière minute

mindseye
C'est le streamer très suivi CohhCarnage qui a révélé cette situation étonnante. Alors qu'il s'apprêtait à démarrer un stream sponsorisé sur MindsEye, il a reçu un mail de son équipe lui annonçant l'annulation immédiate par les développeurs :
J'avais déjà lancé MindsEye quand mon manager m'a contacté en disant que le sponsor souhaitait annuler le partenariat pour le moment et reporter. C'est une première pour moi. Et honnêtement, vu l'état actuel du jeu, je pense qu'ils ont pris la bonne décision.

Twitch streamer CohhCarnage was about to begin his sponsored MindsEye stream when the developer emailed him to cancel it

[image or embed]

— AmericanTruckSongs10 (@ethangach.bsky.social) 11 juin 2025 à 22:07

Des partenariats qui tournent au fiasco

L'annulation du stream de CohhCarnage n'est pas un cas isolé. D'autres streamers sponsorisés ont maintenu leur diffusion, mais cela a vite tourné à la catastrophe pour Build A Rocket Boy. Le célèbre streamer GTA DarkViper a ainsi eu toutes les difficultés du monde à garder son sérieux en expliquant à ses fans où acheter le jeu.

D'autres créateurs de contenu, pas forcément sponsorisés, ont également partagé quelques séquences plus ou moins ridicules, prouvant que MindsEye avait, hélas, encore besoin de temps et n'aurait pas dû sortir de sitôt. D'autres, qui avaient sûrement prévu de le streamer, ont probablement fait volt face, compte tenu du peu de streams le jour de la sortie, et aujourd'hui.

Une réputation déjà lourdement entachée

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Ce retrait précipité du studio est un signe évident que la situation est devenue intenable. Build A Rocket Boy s'efforce désormais de sauver non seulement son jeu mais aussi sa réputation. En effet, l'absence d'exemplaires de tests envoyés aux médias avant la sortie avait déjà éveillé les soupçons. Avec ces annulations tardives de streams sponsorisés, le studio semble confirmer implicitement que MindsEye est loin d'être prêt à être présenté au public.

Le studio promet déjà des correctifs d'urgence

Face au mécontentement grandissant, Build A Rocket Boy tente d'apaiser les joueurs via les réseaux sociaux. Le compte Twitter officiel de MindsEye annonce ainsi l'arrivée prochaine d'une série de mises à jour destinées à corriger les nombreux problèmes techniques du jeu, notamment les performances désastreuses. Mais au vu de l'ampleur du fiasco médiatique actuel, certains se demandent s'il n'est pas déjà trop tard pour inverser la tendance.

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En l'état actuel, MindsEye risque de devenir l'un des plus gros flops de l'année. Le studio devra rapidement rectifier le tir avec des correctifs massifs pour espérer regagner la confiance perdue des joueurs et des streamers. La route sera longue et complexe, mais pas impossible à surmonter, comme d'autres jeux avant lui l'ont démontré. En attendant, les prochains jours seront déterminants pour le futur de MindsEye et du studio Build A Rocket Boy.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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wakiwaki (invité) Le 14/06/2025 à 16:06

Je suis pas complotiste mais ... quand on vois le shitstorm de comment sur metacritic et steam , avec une floppé de notes à 0 , on se demande qui en veut à ce point au studio... certes le jeu est sorti avec beaucoup de problemes, mais de la à meriter une telle note, faut pas abuser