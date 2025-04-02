Metroid Prime 4 : Le gameplay dévoilé tourne bien sur la Switch actuelle, et non sur la Switch 2

Le récent Nintendo Direct a impressionné les joueurs en dévoilant enfin du gameplay de Metroid Prime 4. Malgré son apparence spectaculaire, ce nouvel épisode tant attendu ne tournait pas sur la future Nintendo Switch 2, mais bien sur la console actuelle, selon une analyse technique approfondie de Digital Foundry.

Une analyse technique sans équivoque

Un éclairage et des ombres principalement précalculés (baked lighting).

Des environnements relativement restreints pour limiter la charge graphique.

Un affichage stable à 60 FPS, similaire à Metroid Prime Remastered.

Une résolution de 900p sans techniques avancées

Un exploit graphique digne de la fin de vie d'une console

Vers une possible optimisation sur Switch 2 ?

Depuis son annonce,est un des jeux les plus attendus par les joueurs Nintendo. Présenté en détail lors du dernier Direct de l'entreprise, le titre affiche un rendu graphique saisissant, avec notamment l'introduction de nouveaux pouvoirs psychiques pour Samus. Pourtant, de nombreux joueurs se demandaient si cette vidéo impressionnante tournait réellement sur l'actuelle Switch ou sur sa future remplaçante, plus puissante.Oliver McKenzie, spécialiste technique de Digital Foundry, s'est penché en détail sur les images du jeu lors du podcast. Son verdict est clair : malgré l'apparence visuelle remarquable de ce gameplay, toutes les caractéristiques techniques observées correspondent parfaitement aux capacités de la première Nintendo Switch sortie en 2017. Selon Oliver McKenzie, le jeu utilise des techniques similaires à celles déjà vues dans, sorti début 2023 :Il précise ainsi que « tout ce qu'on voit dans ce trailer peut parfaitement tourner sur la Switch actuelle. »Autre point important mis en avant par l'analyse technique : la résolution de 900p en mode docké, sans présence visible de technologies avancées telles que le DLSS ou un anti-aliasing sophistiqué, deux caractéristiques attendues sur la future Switch 2. Oliver McKenzie souligne également un aspect brut et légèrement pixelisé du rendu, typique des jeux optimisés au maximum pour la génération actuelle :« C'est un rendu assez brut, un peu pixelisé, sans que ce soit négatif. J'ai analysé précisément la résolution qui se maintient autour de 900p, exactement comme Metroid Prime Remastered. On ne retrouve aucune trace des fonctionnalités annoncées pour la Switch 2, comme le DLSS ou le TAA. »Malgré ces limitations techniques évidentes,, rappelant les jeux de fin de génération sur Xbox 360 comme, dont la qualité graphique surpassait largement celle des titres sortis précédemment sur la console.Le jeu reste donc extrêmement impressionnant visuellement pour une console sortie il y a maintenant huit ans. Une véritable prouesse, mais qui confirme également que Nintendo réserve encore ses véritables innovations graphiques pour la prochaine génération de consoles.Bien que clairement conçu pour la Switch actuelle,. Une éventualité plausible et particulièrement excitante pour les joueurs impatients de découvrir cette aventure dans les meilleures conditions techniques possibles. En attendant,, prouvant que la console actuelle a encore beaucoup à offrir.Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais Metroid Prime 4 est toujours prévu pour 2025.