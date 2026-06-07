Metro 2039 revient avec une bande-annonce de gameplay de toute beauté, et reporte légèrement sa sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 juin 2026 à 20h15
Le très attendu Metro 2039 s'est illustré lors du Xbox Games Showcase avec un trailer de gameplay saisissant. Développé par 4A Games, ce nouvel opus promet une aventure sombre et politique dans les ruines de Moscou, portée par un héros inédit et une sortie fixée à 2027.
Metro 2039 revient avec une bande-annonce de gameplay de toute beauté, et reporte légèrement sa sortie

Les amateurs d'atmosphères post-apocalyptiques peuvent se réjouir. Après une première annonce remarquée en avril dernier, Metro 2039 a profité du Xbox Games Showcase pour dévoiler ses mécaniques de jeu à travers une généreuse vidéo de gameplay de trois minutes. 4A Games confirme ainsi le retour de la célèbre licence, avec une fenêtre de sortie désormais établie à février 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Une intrigue bouleversée par l'actualité

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L'histoire de ce nouvel épisode s'annonce comme la plus sombre et la plus ancrée dans le réel de toute la franchise. Le développement du jeu a en effet été profondément marqué par l'invasion de l'Ukraine en 2022. Face à cette réalité tragique, les équipes de 4A Games ont décidé de revoir leur copie initiale pour proposer un récit beaucoup plus percutant.

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Dans Metro 2039, les joueurs n'incarneront plus Artyom, le héros mutique de la première trilogie. Ils prendront les traits de « l'Étranger », un protagoniste inédit et doué de parole, contraint de redescendre dans les entrailles de Moscou. Sa mission s'annonce particulièrement complexe puisqu'il devra affronter une figure bien connue des fans de la première heure.

Le monde a été transformé par l'antagoniste du jeu, Hunter, et c'est à notre mystérieux héros de rétablir la situation.

Autrefois fier protecteur de l'ordre en tant que Spartan, Hunter a radicalement changé de camp pour devenir le Führer du Novoreich, instaurant un soulèvement fasciste au sein du métro moscovite. Cette dimension politique assumée promet une narration riche en rebondissements.

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Entre survie oppressante et exploration en surface

Les images diffusées confirment que le titre conservera l'ADN si particulier de la série tout en l'enrichissant. Les phases de jeu alterneront entre des séquences en surface, dans les ruines d'une Moscou dévastée, et des passages souterrains extrêmement oppressants. Les joueurs devront faire face aux soldats du nouveau régime dictatorial, mais également à des créatures mutantes toujours plus féroces.

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Pour survivre, notre héros pourra compter sur un arsenal renouvelé. De nouvelles armes font leur apparition, à l'image du fusil « Shatun », particulièrement dévastateur, ou de charges explosives idéales pour détruire des murs fragilisés et ouvrir de nouvelles voies. L'infiltration et la gestion minutieuse des ressources resteront au cœur de l'expérience.

Que les puristes se rassurent, les mécaniques de survie emblématiques répondent toujours à l'appel. L'utilisation du masque à gaz, dont il faudra surveiller les filtres, et la fameuse lampe torche à recharger manuellement sont de la partie. Ces éléments contribuent à maintenir une tension constante lors de l'exploration des zones irradiées ou plongées dans l'obscurité.

Miniature vidéo

Sur le plan visuel, le moteur propriétaire du studio, le 4A Engine, fait des merveilles. Les jeux d'ombres et de lumières, essentiels dans cet univers, semblent plus réalistes que jamais, renforçant le sentiment d'isolement et de danger permanent. Initialement prévu pour la fin de cette année, Metro 2039 sortira finalement en février 2026, sans date plus précise pour le moment.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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