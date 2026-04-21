Le créateur de Metro refuse de qualifier 2039 de simple « jeu vidéo »

Annoncé récemment par le studio 4A Games, Metro 2039 s'annonce comme l'épisode le plus sombre de la saga. Profondément marqué par la guerre en Ukraine, le créateur de la licence, Dmitry Glukhovsky, estime que cette nouvelle plongée dans les souterrains de Moscou dépasse largement le cadre du simple jeu vidéo.

Annoncé en grande pompe il y a quelques jours, Metro 2039 promet de marquer les esprits. Après des années de développement dans des conditions extrêmes, notamment à cause de l'invasion de la Russie, le studio 4A Games nous invite à retourner dans les profondeurs angoissantes du métro moscovite. Mais cette fois, le contexte de création a radicalement transformé la vision des développeurs. Profondément influencé par la guerre en Ukraine, ce nouvel opus post-apocalyptique s'annonce d'une noirceur inédite, au point que l'écrivain du roman original souhaite redéfinir la manière dont le public va l'appréhender.

Une expérience qui transcende le jeu vidéo

L'auteur de la franchise littéraire à succès, Dmitry Glukhovsky, n'a pas tardé à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour promouvoir ce nouveau titre. Très impliqué dans le processus créatif de la saga vidéoludique depuis ses débuts en 2010 avec Metro 2033, l'écrivain a tenu à souligner la dimension unique de ce projet. Selon lui, les thèmes abordés et la narration justifient un changement total de vocabulaire.

Je ne pense pas que Metro 2039 devrait être appelé un jeu. Il devrait être appelé une expérience.

I don't think Metro 2039 should be called a game. It should be called an experience. — Дмитрий Глуховский (@glukhovsky) April 19, 2026

Dans un autre tweet, il explique aussi que « Dans les moments sombres, en temps de guerre, les histoires doivent refléter la réalité, l'enregistrer, afin que les leçons de ces époques ne soient jamais oubliées. Metro 2039 est un tel miroir. Mais, comme on l'attend des miroirs, vous y verrez votre propre reflet en le regardant. Qui êtes-vous ? »



Pour Dmitry Glukhovsky, il s'agit de l'histoire la plus mature jamais racontée dans la série. Il a d'ailleurs précisé récemment que l'univers de Metro ne ressemble plus vraiment à une dystopie ou à de la science-fiction, tant les événements réels ont rattrapé la fiction. L'auteur, qui avait déjà écrit l'histoire du jeu en réalité virtuelle Metro Awakening, avouait même avoir eu des « frissons » en découvrant le scénario de cette nouvelle itération.















Un développement forgé dans la douleur et la guerre

La noirceur de Metro 2039 ne vient pas de nulle part. La série a toujours flirté avec des thématiques lourdes comme l'esclavage, le génocide ou la torture psychologique, mais ce nouvel épisode repousse toutes les limites. La première bande-annonce du jeu a d'ailleurs donné le ton en intégrant des témoignages directs des membres de 4A Games. Les développeurs ont expliqué comment les souffrances endurées lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont façonné ce titre pour en faire une œuvre d'une obscurité absolue.



L'histoire du développement de Metro 2039 est elle-même un véritable récit de survie. Une première version du projet avait en effet été purement et simplement annulée en 2022, au moment où la Russie a lancé son offensive à grande échelle. L'équipe de 4A Games a alors fait le choix radical de repartir sur de nouvelles bases pour mieux refléter l'impact de la situation réelle sur leur quotidien.Les conditions de travail du studio forcent le respect de toute l'industrie.. Si le studio possède aujourd'hui des locaux à Malte pour assurer une certaine sécurité, la ville de Kiev demeure un centre névralgique essentiel pour ces créateurs qui mettent littéralement leur vie en jeu pour livrer une œuvre qui, assurément, marquera l'histoire du médium.

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La sortie du Metro 2039 se fera cet hiver, sur PC, PS5 et Xbox Series.