Metro 2039 : Le système de karma de retour, mais avec des changements

Attendu pour début 2027, Metro 2039 promet un retour aux sources avec la réintégration de son célèbre système de karma. Toutefois, le studio 4A Games prévient les joueurs : face à un régime totalitaire impitoyable, vos choix moraux auront des conséquences bien plus sombres et directes que par le passé.

La célèbre franchise post-apocalyptique s'apprête à faire son grand retour. Prévu pour février 2027, sans date de sortie plus précise pour le moment, Metro 2039 compte bien capitaliser sur ce qui a fait le succès de ses prédécesseurs. Si les mécaniques de survie, d'infiltration et de personnalisation des armes seront bien de la partie, c'est surtout le retour du système de karma qui retient aujourd'hui l'attention. Le studio 4A Games a confirmé que cette fonctionnalité très appréciée des fans fera son grand retour, mais sous une forme inédite.

Un système de karma réinventé pour servir le scénario

Le producteur exécutif du jeu, Jon Bloch, s'est récemment confié au micro de GamesRadar sur la direction prise par le studio de développement. Historiquement, la saga Metro s'est toujours distinguée par sa capacité à juger silencieusement les actions des joueurs. Dans Metro Exodus ou Metro 2033, de subtils flashs lumineux indiquaient un gain ou une perte de points moraux, menant vers des fins diamétralement opposées sans que le joueur ne comprenne toujours exactement quel choix avait fait basculer la balance.













Pour ce nouvel opus, les développeurs ont décidé de revoir leur copie. Le principe fondamental reste identique, à savoir que chaque action aura des répercussions sur la suite de l'aventure. Cependant, l'approche sera différente pour s'adapter parfaitement aux enjeux narratifs de ce nouveau chapitre.

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La fin de la nuance morale

L'univers de Metro 2039 s'annonce comme le plus sombre jamais dépeint par la franchise. Le joueur incarnera l'Étranger, un protagoniste de retour d'exil qui découvre un métro moscovite tombé sous la coupe du Novoreich, un régime fasciste dirigé d'une main de fer par un certain Hunter. Face à une telle menace, la subtilité morale des précédents épisodes n'a plus lieu d'être.

Là où il y avait une sorte de zone grise morale dans nos jeux précédents, nous voulions nous assurer que la moralité soit claire dans Metro 2039. Il n'y a pas d'espoir, pas d'avenir, à l'exception de celui que le Führer promet d'apporter.

Cette déclaration de Jon Bloch souligne une volonté de prendre position. Le titre explorera les conséquences brutales de la guerre et imposera une vision manichéenne assumée. Le mal est clairement identifié, et les choix du joueur devront refléter cette lutte désespérée contre l'oppression.

Des mécaniques de jeu toujours plus immersives

Outre les dilemmes moraux, Metro 2039 proposera des nouveautés de gameplay intéressantes. Les joueurs pourront notamment utiliser un chalumeau pour forcer des portes et créer de nouvelles voies d'infiltration. Cette liberté d'approche tactique se mariera avec le système de karma, puisque la manière d'aborder un groupe d'ennemis ou de traiter des prisonniers pourrait bien influencer le destin de l'Étranger.

Il reste à voir comment le studio matérialisera ces choix en jeu. Il est fort probable que le karma agisse de manière encore plus organique, peut-être en influençant directement le comportement des alliés rencontrés en cours de route. Nous devrions en savoir plus d'ici quelques semaines, à mesure que la sortie de Metro 2039 se rapproche, sur PC, PS5 et Xbox Series.