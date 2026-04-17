Metro 2039 : L'invasion de l'Ukraine a forgé le scénario le plus sombre de la saga

Sept ans après son dernier opus majeur, la saga Metro revient avec des ambitions narratives renouvelées. Loin de la simple survie, Metro 2039 s'annonce comme une œuvre sombre et politique, profondément marquée par le conflit ukrainien et portée par un nouveau héros doté de la parole.

Un ancien allié devenu le visage de la tyrannie













La réalité de la guerre imprègne la fiction

Nous avons façonné cette nouvelle histoire ensemble, unis par nos valeurs communes de liberté et de vérité, qui ont été forgées par la dure réalité du monde qui nous entoure.

Le prix du silence et de la liberté

Maintenant, la guerre est notre réalité. Notre message s'est déplacé pour traiter des conséquences, du coût du silence, des horreurs de la tyrannie et du prix de la liberté.

La franchise post-apocalyptique de 4A Games s'apprête à prendre un tournant radical. Si les couloirs irradiés du métro moscovite restent le théâtre de cette nouvelle aventure, l'approche narrative subit une transformation majeure.. Ce choix de design marque une rupture nette pour la série, offrant une profondeur psychologique inédite à un personnage contraint de replonger dans les ténèbres qu'il avait juré de fuir.L'univers de Metro n'a jamais été particulièrement joyeux, maispromet une descente aux enfers encore plus abrupte. Le réseau souterrain de Moscou est désormais sous la coupe du Novoreich, la faction néonazie de la franchise. À sa tête se trouve une figure bien connue des amateurs de la première heure, Hunter. L'ancien mentor d'Artyom s'est autoproclamé Führer,Sous couvert de promettre le salut et une nouvelle vie à la surface,. Les premières images dévoilent d'ailleurs des séquences glaçantes où des enfants sont emmenés enchaînés pour être endoctrinés. Une vision cauchemardesque qui résonne douloureusement avec l'actualité mondiale.Il est impossible de dissocier le développement de ce nouveau titre du contexte géopolitique actuel.. Les scènes d'enlèvement d'enfants font un écho direct aux déportations de mineurs ukrainiens par l'État russe, tandis que les images d'une Place Rouge et d'un Kremlin en ruines prennent une dimension symbolique forte.Dmitry Glukhovsky, l'auteur russe des romans originaux, a lui-même été contraint à l'exil pour son opposition à la guerre. Il a collaboré étroitement avec les développeurs pour concevoir cette nouvelle trame.L'équipe de développement assume pleinement cette dimension politique et critique. Le directeur créatif Andriy Shevchenko a d'ailleurs souligné que. L'objectif avoué est de faire ressentir le poids écrasant d'un monde en décomposition. Une promesse d'immersion totale qui devrait ravir les amateurs de récits poignants et engagés, tout en repoussant les limites graphiques de la série.La sortie de Metro 2039 est programmée pour l'hiver 2026, sur PC, PS5 et Xbox Series.