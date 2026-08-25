Metro 2039 dévoile une édition collector avec un casque de Spartan taille réelle

L'édition collector de Metro 2039 vient d'être dévoilée (en partie) et promet de ravir les fans de la franchise. Au cœur de cette offre très attendue se trouve une réplique taille réelle et portable du célèbre casque de Spartan, un objet emblématique pour survivre dans cet univers post-apocalyptique impitoyable.

Les éditions collectors sont souvent attendues par les amoureux d'une licence, notamment de l'ampleur de Metro. La révélation d'une partie de cette édition de Metro 2039 a donc été scrutée avec attention, et les premiers détails ravis la communauté. 4A Games n'a pas fait dans la demi-mesure et souhaite faire plaisir à ses joueurs.

Un casque de Spartan plus vrai que nature

Le studio a profité de l'effervescence du salon allemand de la gamescom pour présenter la pièce maîtresse de sa future édition collector. Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur une reproduction à l'échelle un du casque de Spartan, spécifiquement modélisé d'après celui porté par le protagoniste du jeu, surnommé l'Étranger. Cet objet de collection exceptionnel n'est pas une simple miniature décorative, mais bien un véritable équipement portable que les passionnés pourront arborer avec fierté.













Exposée directement sur le stand du jeu, cette réplique va évidemment attirer tous les regards. Elle symbolise parfaitement la direction plus sombre et mature que prendra ce nouvel opus. En enfilant ce casque, les fans pourront s'immerger un peu plus dans les terres désolées d'une Russie dévastée, tout en se préparant psychologiquement à affronter les horreurs qui les attendent lors de leur inévitable retour à Moscou.

Les détails d'une réplique authentique

Les développeurs ont mis un point d'honneur à retranscrire chaque imperfection du modèle virtuel sur cet objet physique. Le casque dispose d'une visière articulée et intègre les éléments caractéristiques du masque à gaz, indispensables à la survie dans les environnements irradiés de la licence. Les rayures, les impacts et les personnalisations propres à l'Étranger racontent à eux seuls une histoire de survie face à des traumatismes indicibles.

Dans la description officielle accompagnant cette annonce, les créateurs soulignent l'importance de cet équipement pour l'immersion des joueurs :

Comme beaucoup d'entre vous le savent, le casque de Spartan est une part importante de l'histoire, de l'iconographie et du gameplay de Metro. Avec sa visière articulée et ses éléments de masque à gaz intégrés, le casque de Spartan est un outil de survie essentiel pour un monde irradié.

Des précommandes très attendues et limitées

Si cet objet fait déjà rêver la communauté, il faudra faire preuve de patience et de réactivité. Les précommandes pour les éditions standard et collector de Metro 2039 ouvriront plus tard cette année. Pour l'heure, le prix de cette édition prestigieuse reste un secret bien gardé par l'éditeur Deep Silver. Toutefois, il est d'ores et déjà possible de s'inscrire sur leur site officiel pour être alerté dès l'ouverture des ventes. et même tenter d'en remporter une. Les autres éléments présents dans cette édition collector n'ont pas encore été révélés.

Compte tenu de la nature de l'objet, les stocks s'annoncent extrêmement limités. Les collectionneurs devront donc rester à l'affût pour ne pas manquer cette opportunité unique. Pour rappel, la sortie de Metro 2039 est fixée à février 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une nouvelle bande-annonce est d'ailleurs attendue ces prochaines heures, à l'occasion de l'Opening Night Live.