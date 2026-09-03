Metro 2039 dévoile sa date de sortie, et une nouvelle séquence de gameplay

Metro 2039 vient de fixer sa date de sortie, promettant une expérience visuelle inédite. Comme promis, le titre arrivera durant un mois de février chargé. Une nouvelle bande-annonce de gameplay a également été partagée.

Attendu depuis son annonce il y a quelques mois par les amateurs de survie en milieu hostile, le prochain volet de la célèbre saga de 4A Games vient enfin de dévoiler son calendrier. Metro 2039 sortira officiellement le 4 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. Une annonce qui s'est accompagnée de précisions techniques alléchantes, notamment autour des capacités de la PlayStation 5 Pro, mais qui soulève également des questions sur l'embouteillage qui se profile au début de l'année 2027.

Une vitrine technologique taillée pour le ray tracing

4A Games n'a jamais caché son ambition de repousser les limites graphiques à chaque nouvel épisode. Avec Metro 2039, les développeurs franchissent un cap supplémentaire en concevant le jeu spécifiquement pour exploiter le ray tracing. Cette technologie de rendu de la lumière, souvent gourmande en ressources, sera pourtant proposée de manière fluide. Les équipes ont en effet confirmé qu'un mode performance tournant à 60 FPS avec ray tracing activé sera disponible dès le jour de la sortie sur PlayStation 5, PlayStation 5 Pro et Xbox Series X.

Les images diffusées lors du State of Play de ce 3 septembre ont d'ailleurs été capturées sur une PS5 Pro dans ces conditions exactes. Le résultat s'annonce vertigineux, mêlant le réalisme brutal des combats à des environnements souterrains toujours plus lugubres et détaillés.

En combinant les derniers développements logiciels rendus possibles par notre moteur propriétaire, le 4A Engine, METRO 2039 est le premier opus de la série à être conçu spécialement pour le ray tracing.

Les joueurs peuvent s'attendre à une immersion totale, fruit de près de vingt ans d'expertise accumulée par le studio sur la franchise. Une édition collector est d'ailleurs prévue, incluant une superbe réplique du casque des Spartiates.

Un mois de février 2027 qui s'annonce dantesque

Si la date du 4 février 2027 réjouit les amateurs de la franchise, elle confirme aussi que ce mois sera particulièrement riche en sorties. Et pour cause, le calendrier de février 2027 donne le vertige. Quelques jours seulement après l'exploration des tunnels moscovites, les joueurs verront débarquer Tomb Raider: Legacy of Atlantis (12 février), suivi de très près par God of War Laufey le 16 février. Comme si cela ne suffisait pas, Persona 4 Revival viendra s'intercaler le 18 février, avant que le très attendu Fable ne vienne clôturer ce mois de folie le 23 février.













Rendez-vous ces prochaines semaines pour en apprendre encore plus au sujet de Metro 2039, qui figurera sans aucun doute parmi les jeux les plus attendus de 2027.