Metro 2039 ouvre ses précommandes et promet déjà un DLC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 octobre 2026 à 15h49
Les précommandes de Metro 2039 sont officiellement ouvertes. Attendu pour février 2027, le titre de 4A Games dévoile le contenu de ses différentes éditions, confirme une extension narrative et promet des performances techniques impressionnantes sur les consoles PS5 et Xbox Series.
Metro 2039 ouvre ses précommandes et promet déjà un DLC

Les joueurs attendaient le signal avec impatience, c'est désormais chose faite. Les précommandes pour Metro 2039 sont officiellement lancées depuis quelques heures. Prévu pour une sortie le 4 février 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, le prochain volet de la célèbre franchise post-apocalyptique commence à abattre ses cartes. 4A Games en a profité pour détailler les différentes offres commerciales qui accompagneront le lancement, tout en glissant quelques informations techniques rassurantes pour les possesseurs de consoles actuelles.

Des éditions pour tous les budgets et une extension confirmée

L'offre standard du jeu est affichée au tarif de 70 euros, un prix désormais habituel pour les productions majeures. Toute précommande, quelle que soit l'édition choisie, donnera accès au pack Spécialiste. Ce bonus gratuit permet de débloquer en avance l'un des trois plans d'amélioration pour les armes et l'équipement. Il s'agit d'une mécanique inédite pour la série, pensée comme un avantage de départ plutôt que comme un contenu exclusif impossible à obtenir par la suite.

Miniature vidéo

Pour les joueurs désirant prolonger l'expérience, l'édition Deluxe est proposée à 100 euros. Elle comprend le jeu de base, un livre d'art et une bande originale au format numérique, mais surtout l'accès à une extension narrative. Cette aventure supplémentaire est d'ores et déjà confirmée pour un lancement plus tard dans l'année 2027. Les amateurs de format physique optant pour cette version recevront également un boîtier métallique exclusif.

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Des performances techniques ambitieuses

Outre les aspects commerciaux, 4A Games a tenu à rassurer sa communauté sur l'aspect visuel de Metro 2039. Alors que des séquences de jeu tournant sur PlayStation 5 Pro ont déjà été diffusées, le studio ukrainien précise que les machines de base ne seront pas laissées de côté. 

Que vous jouiez sur PlayStation 5 standard ou sur Xbox Series X, le mode performance garantira une fluidité à 60 images par seconde tout en conservant l'activation du ray tracing

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Rendez-vous donc le 4 février pour la sortie de Metro 2039, et arpenter ce monde apocalyptique.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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