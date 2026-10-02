La licence Metro franchit un cap majeur à quelques semaines de la sortie de l'opus 2039

Alors que Metro 2039 se rapproche à grands pas, les précédents opus de la franchise viennent d'atteindre un cap symbolique, montrant que l'univers de Metro reste très populaire.

En mars 2010, une nouvelle licence de FPS postapocalyptique faisait ses débuts sur PC et Xbox 360 : Metro 2033. Presque 17 ans plus tard, elle est toujours d'actualité avec le lancement de Metro 2039 prévu pour le 4 février 2027. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses sont en train de (re)découvrir les précédents jeux en vue de cette sortie.

Parce qu'ils bénéficient de mises à jour et de promotions régulières, les jeux Metro continuent de séduire la communauté. 4A Games vient de confirmer sur le site officiel du jeu que la licence a franchi un cap symbolique : celui des 50 millions d'exemplaires vendus.

Plus de 50 millions d'exemplaires écoulés depuis le lancement de la saga Metro

Ce chiffre prend en compte l'ensemble des jeux Metro sortis depuis le premier opus en 2010. Même s'il prend en compte Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux et Metro Exodus, cela reste un tour de force pour le petit studio ukrainien. Afin de remercier la communauté et en vue de préparer au mieux l'arrivée de son dernier jeu en date, 4A Games a annoncé une petite surprise.

Dès le 22 octobre prochain, une mise à jour gratuite sera proposée pour les versions PC de Metro 2033 Redux et de Metro Last Light Redux. Les joueurs sur consoles ne seront pas oubliés car la mise à jour équivalente sera disponible à partir du 29 octobre 2026 sur PS5 et consoles Xbox Series. Celle-ci permettra de profiter de graphismes en 4K et 60 FPS, avec un upscaling 4K à 120 FPS pour les écrans compatibles.

D'autres surprises sont prévues comme la compatibilité avec le PSSR sur PlayStation 5 Pro, des effets d'éclairage améliorés, une prise en charge native sur consoles, de meilleures animations et la correction de nombreux bugs rapportés par la communauté.

Tous les jeux Metro proposés à prix cassé sur Steam pour les soldes d'automne 2026

Si vous souhaitez profiter de cette mise à jour et (re)découvrir l'univers de Metro avant la sortie de Metro 2039, sachez que c'est le bon moment pour en profiter. Les soldes d'automne Steam ont commencé et tous les jeux de la franchise (à l'exception de l'opus VR) ont droit à 90 % de réduction.

Chaque jeu coûte entre 1,99 € et 2,99 €, alors ne manquez pas cette opportunité et ajoutez dès à présent les jeux Metro à votre collection Steam à très petit prix !