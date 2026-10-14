Metro 2039 : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Metro 2039, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.

Annoncé en avril dernier après une longue attente de la communauté, étant donné que le dernier épisode de la saga, Metro Exodus, est sorti en 2019, Metro 2039 est censé arriver en février 2027. Après avoir révélé plusieurs informations au sujet de cette production qui s'annonce encore plus immersive et sombre que ces prédécesseurs, le titre a dévoilé ses différentes éditions, comprenant en physique et en numérique, avec divers bonus.

Comme souvent, le choix de l'édition est crucial, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De même, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions.

Différentes éditions de Metro 2039

Éditions Standard Deluxe (Numérique) Deluxe (Physique) Collector Le jeu complet Physique & Numérique Numérique Physique Physique Bonus de précommande : Pack Spécialiste DLC Oui Oui Oui Oui Le DLC Extension du mode Histoire Non Oui Oui Oui La bande-son Non Numérique Numérique Numérique L'artbook Non Numérique Physique & Numérique Physique & Numérique Le steelbook exclusif Non Non Oui Oui La réplique à porter d'un casque spartiate Non Non Non Oui

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L'édition collector de Metro 2039 en images.

Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Spécialiste. Il comprend les éléments suivants :

Pochette de spécialiste en équipement

Pochette de spécialiste en chimie

Pochette de spécialiste en munitions

Prix des différentes éditions de Metro 2039

Le prix de vente des éditions de Metro 2039 est somme toute basique par rapport aux prix habituels. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :

Édition Standard PC → 69,99 € PlayStation 5 et Xbox Series → 69,99 €

Édition Deluxe PC → 99,99 € PlayStation 5 et Xbox Series → 109,99 €

Édition Collector PC → 299,99 € PlayStation 5 et Xbox Series → 299,99 €



Où précommander Metro 2039 ?

Metro 2039 peut être précommandé directement via les plateformes officielles :

La collector est disponible uniquement via Amazon, Micromania ou la FNAC, en France. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Metro 2039 avec une petite réduction, afin de faire des économies lors de l'achat.

La sortie de Metro 2039 est, pour rappel, prévue pour le 4 février 2027, sur PC, PS5 et Xbox Series.