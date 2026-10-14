Metro 2039 : Différentes éditions, précommande et prix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 octobre 2026 à 15h22
Retrouvez le détail des différentes éditions de Metro 2039, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Metro 2039 : Différentes éditions, précommande et prix

Annoncé en avril dernier après une longue attente de la communauté, étant donné que le dernier épisode de la saga, Metro Exodus, est sorti en 2019, Metro 2039 est censé arriver en février 2027. Après avoir révélé plusieurs informations au sujet de cette production qui s'annonce encore plus immersive et sombre que ces prédécesseurs, le titre a dévoilé ses différentes éditions, comprenant en physique et en numérique, avec divers bonus.

Comme souvent, le choix de l'édition est crucial, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De même, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions.

Différentes éditions de Metro 2039

Éditions Standard Deluxe (Numérique) Deluxe (Physique) Collector
Le jeu complet Physique & Numérique Numérique Physique Physique
Bonus de précommande : Pack Spécialiste DLC Oui Oui Oui Oui
Le DLC Extension du mode Histoire Non Oui Oui Oui
La bande-son Non Numérique Numérique Numérique
L'artbook Non Numérique Physique & Numérique Physique & Numérique
Le steelbook exclusif Non Non Oui Oui
La réplique à porter d'un casque spartiate Non Non Non Oui

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L'édition collector de Metro 2039 en images.

 

Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Spécialiste. Il comprend les éléments suivants :

  • Pochette de spécialiste en équipement
  • Pochette de spécialiste en chimie
  • Pochette de spécialiste en munitions

bonus-preco-metro2039

Prix des différentes éditions de Metro 2039

Le prix de vente des éditions de Metro 2039 est somme toute basique par rapport aux prix habituels. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent : 

  • Édition Standard
    • PC → 69,99 €
    • PlayStation 5 et Xbox Series → 69,99 €
  • Édition Deluxe
    • PC → 99,99 €
    • PlayStation 5 et Xbox Series → 109,99 €
  • Édition Collector 
    • PC → 299,99 €
    • PlayStation 5 et Xbox Series → 299,99 €

Où précommander Metro 2039 ?

Metro 2039 peut être précommandé directement via les plateformes officielles :

La collector est disponible uniquement via Amazon, Micromania ou la FNAC, en France. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Metro 2039 avec une petite réduction, afin de faire des économies lors de l'achat.

Miniature vidéo

La sortie de Metro 2039 est, pour rappel, prévue pour le 4 février 2027, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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