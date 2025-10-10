Qu'est-ce que la Boombox dans Megabonk ?

Vous vous demandez ce que signifie le poste de musique dans Megabonk, et s'il faut interagir avec à chaque fois ? Nous vous donnons la réponse.

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À quoi sert la Boombox ?

Comment trouver et activer toutes les Boomboxes sur la carte Forest ?

Explorez toute la carte : les Boomboxes peuvent apparaître dans des zones reculées, derrière des rochers ou au sommet de petites collines.

: les Boomboxes peuvent apparaître dans des zones reculées, derrière des rochers ou au sommet de petites collines. Utilisez un personnage rapide : des personnages comme Calcium sont parfaits pour couvrir de grandes distances en peu de temps.

: des personnages comme sont parfaits pour couvrir de grandes distances en peu de temps. Écoutez attentivement : une légère vibration sonore peut parfois vous indiquer la proximité d'une Boombox.

En explorant la carte Forest de, vous avez sans doute croisé d'étranges boîtes ressemblant à des enceintes géantes. Ces objets mystérieux sont des. À première vue, elles semblent inutiles puisqu'en appuyant sur la touche « E », rien ne se passe, si ce n'est un changement de musique. Pas d'explosion, pas d'ennemis, pas de bonus de statistiques. Mais derrière cette apparente inutilité se cache une fonction bien plus intéressante. La Boombox fait partie d'undu jeu, réservé aux joueurs les plus curieux.Laest un objet interactif unique présent sur la carte Forest. Contrairement à d'autres éléments du jeu, elle ne modifie pas directement votre gameplay. Son rôle principal est de. En activant les trois Boomboxes dispersées sur la carte, vous obtenez la possibilité d'acheter un objet Boombox dans le Magasin. Une fois acheté, cet objet. Pour ce faire, il suffit d'utiliser les flèches directionnelles situées en bas de l'écran de sélection de carte.Sur la carte Forest,. Cependant, leurs emplacements changent à chaque partie, il n'existe donc pas de route fixe. Voici quelques conseils pour les trouver rapidement :Une fois les trois Boomboxes activées, vous verrez apparaître l'objet correspondant dans la boutique lors de votre prochaine partie.