Qu'est-ce que la Boombox dans Megabonk ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 octobre 2025 à 14h55
Vous vous demandez ce que signifie le poste de musique dans Megabonk, et s'il faut interagir avec à chaque fois ? Nous vous donnons la réponse.
Qu'est-ce que la Boombox dans Megabonk ?
En explorant la carte Forest de Megabonk, vous avez sans doute croisé d'étranges boîtes ressemblant à des enceintes géantes. Ces objets mystérieux sont des Boomboxes. À première vue, elles semblent inutiles puisqu'en appuyant sur la touche « E », rien ne se passe, si ce n'est un changement de musique. Pas d'explosion, pas d'ennemis, pas de bonus de statistiques. Mais derrière cette apparente inutilité se cache une fonction bien plus intéressante. La Boombox fait partie d'un secret caché du jeu, réservé aux joueurs les plus curieux.

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À quoi sert la Boombox ?

La Boombox est un objet interactif unique présent sur la carte Forest. Contrairement à d'autres éléments du jeu, elle ne modifie pas directement votre gameplay. Son rôle principal est de débloquer un objet spécial dans la boutique. En activant les trois Boomboxes dispersées sur la carte, vous obtenez la possibilité d'acheter un objet Boombox dans le Magasin. Une fois acheté, cet objet vous permet de choisir manuellement la musique jouée pendant vos parties. Pour ce faire, il suffit d'utiliser les flèches directionnelles situées en bas de l'écran de sélection de carte.

choix-musique-boombox

Comment trouver et activer toutes les Boomboxes sur la carte Forest ?

boombox-megabonk
Sur la carte Forest, trois Boomboxes doivent être trouvées et activées pour débloquer l'objet de boutique, dans la même partie. Cependant, leurs emplacements changent à chaque partie, il n'existe donc pas de route fixe. Voici quelques conseils pour les trouver rapidement :
  • Explorez toute la carte : les Boomboxes peuvent apparaître dans des zones reculées, derrière des rochers ou au sommet de petites collines.
  • Utilisez un personnage rapide : des personnages comme Calcium sont parfaits pour couvrir de grandes distances en peu de temps.
  • Écoutez attentivement : une légère vibration sonore peut parfois vous indiquer la proximité d'une Boombox.
Une fois les trois Boomboxes activées, vous verrez apparaître l'objet correspondant dans la boutique lors de votre prochaine partie.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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