Megabonk : Le classement réparé avec la mise à jour du 8 octobre, et plein d'autres optimisations

Megabonk se dote d'une mise à jour massive, avec un carte, un personnage et bien plus
De nombreuses choses viennent d'être ajoutées dans Megabonk, permettant découvrir une carte, un personnage, une arme et bien d'autres choses.
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Patch 1.0.12 de Megabonk
Changements
Vague finaleLe méta actuel obligeait à porter des lunettes de soleil et à regarder un diaporama lumineux à 1,5 fps pendant 5 heures pour décrocher un record du monde.
Ce n'était clairement pas prévu, et je ne pense pas que qui que ce soit appréciait ça, donc j'ai un peu tout remué.
La vague finale est désormais plus difficile à survivre, et vos exécutions et trous noirs ne vous sauveront plus aussi facilement… probablement.
- De nouveaux fantômes apparaissent dans la vague finale.
Jeu
- Ajout du thème de Megachad.
- Optimisation des FPS lors de l'utilisation de Dexecutioner et du trou noir.
Autre
- Espérons que le problème où les joueurs perdaient leurs sauvegardes après un crash soit enfin corrigé.
Bugs corrigés
- Le passif de Spaceman fonctionne désormais correctement et donne bien un bonus d'XP par niveau.
- Correction d'un bug où les hitbox du trou noir étaient environ 10 fois plus grandes que le projectile réel (le truc couvrait littéralement toute la carte, lol).
- Correction d'un bug où Spiky Shield ne se cumulait pas correctement.
- Ajout d'une durée maximale aux armes, pour qu'elles ne cessent plus de tirer une fois la limite de projectiles atteinte.
- Exemple :
- Le projectile de l'épée était affecté par la durée, même s'il ne reste actif qu'une seconde.
- Avec trop de durée, il restait présent bien plus longtemps, ce qui faisait que la limite de projectiles était atteinte avec… des projectiles vides.
- En clair : les armes comme Dexecutioner, la hache, l'épée, etc. fonctionnent désormais correctement et tirent bien leurs projectiles, même avec beaucoup de durée.
- C'est donc un buff pour quasiment toutes les armes.
Équilibrage
- Chaos Tome donne désormais des récompenses 50 % meilleures.
- Les ennemis Rolly Bones dans le désert sont désormais plus lents.
- Taille de base du trou noir augmentée de 20 %.
- Coefficient de déclenchement (proc) du trou noir réduit de 0,9 → 0,7, pour correspondre aux autres armes (épée, hache, aura, etc.).
- Le proc coefficient est un multiplicateur qui détermine les chances d'activer des effets comme Fromage Moisi ou Boule de viande épicée.
- Le passif Marksman de Buisson voit désormais son cooldown réduit de 0,4s tous les 10 niveaux (de 5s à 1s au niveau 100).
- Le Poignard de Joe a désormais un cap de dégâts maximum de 200 par minute.
- Donc, avec 10 dagues, le maximum est de 2000 % de dégâts par minute.
- Aucun changement en début et milieu de partie, mais en late game, ce ne sera plus la seule option viable.
- Avant ce patch, on pouvait atteindre 20 000 % de dégâts en 10 secondes, ce qui était totalement absurde, lol.
- XP Tome nerfé : de +9 % → +7 %.
- La majorité voulait ce nerf, même si certains râlent.
- Essayez-le, et si tout le monde finit par détester ça, je remettrai à 9 % la semaine prochaine.
- (Soyez indulgents svp)
Classements
- Correction de plusieurs problèmes permettant à certains joueurs de casser le leaderboard pour les autres.
- Suppression du bouton « All Leaderboards » jusqu'à l'implémentation de fonctionnalités supplémentaires (classements par personnage, etc.).
- Mise en place d'une liste de tricheurs connus désormais bannis globalement : une fois repérés, ils ne réapparaîtront jamais sur les classements.
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