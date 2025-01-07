Overwatch 2 : Si vous appréciez le mode 6v6, cette nouvelle devrait vous plaire

Au vu de sa popularité et des demandes des joueurs, Blizzard a décidé d'étendre la période de jeu du mode 6v6 d'Overwatch 2.
En décembre 2024, Blizzard avait annoncé que le mode 6v6 reviendrait dans Overwatch 2 pour deux phases de test
. La première a débuté le 17 décembre et devait prendre fin le 7 janvier. Puis une deuxième phase de test avec une autre configuration de jeu arrivera dans le titre free-to-play à compter du 21 janvier, et ce pour une période de 15 jours. Mais l'engouement de la communauté pour le mode temporaire a incité Blizzard à revoir sa copie.
Le mode 6v6 disponible pour quelques jours de plus dans Overwatch 2
Dans une publication partagée sur X/Twitter, Aaron Keller (directeur d'Overwatch 2
) a indiqué à la communauté que passé le 7 janvier 2025, le mode 6v6 sans restrictions serait toujours disponible en jeu. Il restera accessible jusqu'au milieu de la saison au minimum,
sans date d'arrêt précise à l'heure actuelle.
Il a également indiqué qu'à compter du 8 janvier 2025, le mode 6v6 classique avec file d'attente par rôle serait accessible dans la section Arcade
d'Overwatch 2. Mais à compter du 21 janvier, il sera remplacé par une file d'attente ouverte, nécessaire à la création des équipes pour le mode Min 1, Max 3. Quoi qu'il arrive, aucune pause ne surviendra entre les deux phases de test
, permettant aux joueurs de profiter du 6v6 pendant toute la durée du mois de janvier.
Cette prolongation du playtest pose également la question de l'ajout permanent du mode 6v6 au gameplay d'Overwatch 2
. La passion de la communauté et les multiples demandes ont réussi à capter l'attention des têtes pensantes du titre. De fait, il est possible que les affrontements à 12 intègrent définitivement le jeu dans les mois à venir. Néanmoins, le choix final appartient à Blizzard.
Il faudra attendre les retours des joueurs après cette session intensive pour savoir si le 6v6, emblématique du premier opus, deviendra définitif dans sa suite.
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