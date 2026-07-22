Marvel Tokon: Fighting Souls : La liste complète des personnages jouables au lancement

Certains joueurs se questionnent à propos du roster de lancement de Marvel Tokon: Fightings Souls. Voici la liste complète de tous les personnages disponibles sur Marvel Tokon: Fightings Souls au moment de sa sortie.

Comme vous le savez probablement déjà, Marvel Tokon: Fighting Souls débarque au début du mois d'août 2026 sur diverses plateformes de jeu. Le jeu de combat d'Arc System Works mettra, bien évidemment, en scène plusieurs personnages issus de l'univers Marvel. D'ailleurs, il est temps de faire le point à ce sujet afin d'être au clair avant sa sortie : voici la liste complète de tous les personnages jouables disponibles sur Marvel Tokon: Fighting Souls au lancement.

La liste complète des personnages jouables de Marvel Tokon: Fighting Souls au lancement

Au lancement de Marvel Tokon: Fighting Souls, les joueurs et les joueuses auront accès à un roster de 20 personnages jouables. Parmi la sélection, nous retrouvons des super-héros, mais aussi des super-vilains, qui sont catégorisés par équipe. Si la communauté pourra sélectionner ceux de leur choix, pour former une team de 4, il faudra tout de même veiller à la synergie entre eux.

Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des personnages jouables disponibles au lancement sur Marvel Tokon: Fighting Souls.

Personnages jouables disponibles sur Marvel Tokon au lancement Storm (Équipe Unbreakable X-Men) Magik (Équipe Unbreakable X-Men) Wolverine (Équipe Unbreakable X-Men) Danger (Équipe Unbreakable X-Men) Spider-Man (Équipe Amazing Guardians) Miss Marvel (Équipe Amazing Guardians) Star-Lord (Équipe Amazing Guardians) Peni Parker (Équipe Amazing Guardians) Captain America (Équipe Fighting Guardians) Iron Man (Équipe Fighting Avengers) Black Panther (Équipe Fighting Avengers) Hulk (Équipe Fighting Avengers) Doctor Doom (Équipe Knights of Doom) Magneto (Équipe Knights of Doom) Bouffon Vert (Équipe Knights of Doom) Carnage (Équipe Knights of Doom) Ghost Rider (Équipe Samurai Outriders) Blade (Équipe Samurai Outriders) Deadpool (Équipe Samurai Outriders) Loki (Équipe Samurai Outriders)

Comme vous le savez probablement déjà, le roster de Marvel Tokon s'étoffera progressivement après le lancement. Les développeurs ont, effectivement, prévu d'ajouter de nouveaux personnages jouables par la suite, afin de diversifier l'expérience des joueurs et des joueuses.

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Tokon: Fighting Souls débarque le 6 août 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5 et PC.