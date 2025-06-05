Marvel Tokon: Fighting Souls : Premier aperçu nerveux pour le nouveau jeu d'Arc System Works

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 juin 2025 à 11h24
Sony a conclu son State of Play du 4 juin 2025 avec la présentation d'un nouveau jeu de combat signé par Arc System Works. Baptisé Marvel Tokon: Fighting Souls, il promet des combats survitaminés et des héros Marvel en pagaille.
Marvel Tokon: Fighting Souls : Premier aperçu nerveux pour le nouveau jeu d'Arc System Works
Au fil des ans, Arc System Works a offert d'excellents jeux de combat à de nombreuses licences avec Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy Versus ou encore Persona 4 Arena. Mais les créateurs de Guilty Gear et de BlazBlue ont surpris les passionnés des héros Marvel lors du State of Play du 4 juin 2025. En effet, le studio a annoncé le développement de Marvel Tokon: Fighting Souls, un tout nouveau jeu de combat en 2D réunissant les figures les plus emblématiques de la Maison des Idées.

Proposer aux débutants un jeu de combat accessible avec Marvel Tokon: Fighting Souls

Pensé pour séduire un public plus large, Marvel Tokon: Fighting Souls proposera des fonctionnalités permettant aux néophytes de s'amuser sans devoir maîtriser un nombre important de personnages ou des enchaînements trop techniques. Kazuto Sekine, directeur du jeu, a déclaré que « Nous avons conçu les mécanismes de manière à ce que vous puissiez effectuer une variété d'actions avec les entrées traditionnelles des jeux de combat ou avec des entrées simples ».
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Mais au-delà de l'accessibilité du titre aux débutants, Marvel Tokon: Fighting Souls proposera surtout des matchs en 4v4. Cette configuration permettra de faire appel à nos alliés pendant le combat pour créer des combos dévastateurs, surprendre l'adversaire ou amener un nouveau héros sur le terrain. 

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Des héros (mais aussi des méchants) déjà confirmés dans Marvel Tokon: Fighting Souls

Du côté des personnages, la liste de Marvel Tokon: Fighting Souls est encore assez limitée. Dans le premier trailer, il est possible d'apercevoir Captain America, Spider-Man, Iron Man (dont l'armure semble puiser ses inspirations dans les Super Sentai et les designs de mechas), Miss Marvel, Star-Lord, Ghost Rider, le docteur Fatalis ou encore Tornade des X-Men. Mais il est certain qu'elle sera étoffée et révélée progressivement. Le producteur du jeu, Takeshi Yamanaka, a d'ailleurs apporté quelques précisions concernant les héros disponibles dans le jeu.
Il y a tellement de personnages Marvel fantastiques que c'était difficile de choisir qui inclure, mais nous avions quelques critères. D'abord, nous voulions des personnages qui soient les "visages" de Marvel. En même temps, nous voulions aussi des personnages qui donneraient une sélection équilibrée de styles de combat. Enfin, nous voulions inclure quelques surprises et laisser de la place pour des personnages qui n'ont jamais été inclus dans des jeux de combats auparavant.

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Il faudra donc surveiller les prochaines annonces pour en apprendre un peu plus sur le casting du jeu et ses mécaniques. Marvel Tokon: Fighting Souls est prévu pour 2026 sur PlayStation 5 ainsi que sur PC.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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