Sony s'exprime à propos de sa future stratégie pour les jeux solo et portages PC

Le PDG de PlayStation a, récemment, évoqué les changements à venir en ce qui concerne les jeux solo et les portages PC.

Comme vous le savez probablement déjà, en mars 2026, Jason Schreier avait indiqué que Sony préparait d'importants changements en ce qui concerne sa stratégie pour les jeux solo et les portages PC. Ces informations apparaissent comme vraies après la prise de parole du PDG de PlayStation, qui a confirmé l'exclusivité des jeux solos sur consoles et des portages PC plus restreints.

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PlayStation confirme une nouvelle stratégie pour ses jeux solo et portages PC

En effet, pour le 40e anniversaire du magazine Famitsu, le PDG de PlayStation, Hideaki Nishino, a été interrogé à propos des rumeurs concernant le changement de stratégie pour les jeux solo et portages PC. Hideaki Nishino a confirmé les propos énoncés par Jason Schreier, il y a quelques mois. Ainsi, le PDG de PlayStation a déclaré ceci :

À l'origine, le choix de la plateforme est déterminé en fonction des caractéristiques propres à chaque titre. Lorsque la sortie sur PC permet d'optimiser l'expérience de jeu proposée par un titre, nous continuerons à l'envisager. À ce stade, notre politique principale est la suivante : pour les jeux solo développés par nos studios internes, nous souhaitons continuer à affiner davantage la valeur de l'expérience de jeu que nous pouvons offrir sur PlayStation.

Ces propos laissent donc entendre que Sony a bel et bien prévu de rendre ses jeux solo exclusifs aux consoles PlayStation. Dès lors, les portages PC devraient être réduits et ne devraient être proposés que pour les titres live-service :

En revanche, pour les jeux de type live service, il est également essentiel qu'un plus grand nombre de joueurs puissent en profiter via le multijoueur en ligne. C'est pourquoi nous continuons à privilégier un déploiement à la fois sur PS5 et sur PC.

Hideaki Nishino a conclu sa prise de parole en disant : « Quelle que soit la plateforme choisie, notre décision reposera toujours sur un principe fondamental : offrir la meilleure expérience de jeu possible, en maximisant les spécificités et les qualités propres à chaque titre ».

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les jeux solo first-party de PlayStation ne devraient plus arriver sur PC après leur lancement sur consoles, comme cela fut le cas ces dernières années. Un changement de stratégie qui pourrait décevoir plus d'un joueur...