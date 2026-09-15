Marvel's Wolverine : Combien de missions sont disponibles ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 septembre 2026 à 16h22
Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de missions disponibles dans Marvel's Wolverine, développé par Insomniac Games.
Marvel's Wolverine : Combien de missions sont disponibles ?

Marvel's Wolverine, disponible depuis ce mois de septembre 2026, est la nouvelle exclusivité de Sony sur PlayStation 5. Insomniac Games a laissé de côté le monde ouvert pour se focaliser sur une expérience plus linéaire. De fait les joueurs doivent accomplir plusieurs missions avant de voir les crédits défiler. D'ailleurs, la communauté se demande combien de missions sont disponibles dans Marvel's Wolverine.

Nombre de missions dans Marvel's Wolverine

Connaître le nombre total de missions proposées dans un jeu est plutôt intéressant puisque cette statistique est un bon indicateur pour savoir où nous en sommes dans l'histoire/la campagne, et donc avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir sur ledit titre avant de le terminer.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Au sujet du jeu d'action-aventure d'Insomniac Games, sachez que nous avons le droit à 30 missions avant de finir Marvel's Wolverine. Terminer le jeu vous octroiera évidemment un trophée, très précieux dans la quête du platine.

À lire également

Marvel's Wolverine : La liste complète des trophées

Marvel's Wolverine : La liste complète des trophées

Notez que ces trente missions comprennent également le prologue et l'épilogue. De quoi offrir une durée de vie relativement correcte pour Marvel's Wolverine, bien que certains regretteront de ne pas en avoir davantage.

En conclusion, rappelons que Marvel's Wolverine est disponible depuis le 15 septembre 2026, en exclusivité sur PS5. La version PC n'est, à ce jour, pas encore prévue. Vous pouvez retrouver notre test si vous hésitez à l'acheter, mais aussi nos différents guides, comme le niveau maximum ou encore la présence du New Game Plus.

Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, il est possible d'obtenir des cartes PS Store à moindre coût :

  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Level cap Marvel's Wolverine : Quel est le niveau maximum ?
Marvel's Wolverine 15 septembre 2026

Level cap Marvel's Wolverine : Quel est le niveau maximum ?

Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable dans Marvel's Wolverine, vous voici au bon endroit. Nous vous apportons toutes les informations concernant le level cap du dernier titre d'Insomniac Games.
Marvel's Wolverine possède t-il le mode New Game Plus ?
Marvel's Wolverine 15 septembre 2026

Marvel's Wolverine possède t-il le mode New Game Plus ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si le mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus est disponible sur Marvel's Wolverine. Nous vous donnons la réponse.
Marvel's Wolverine : Quelle difficulté choisir ?
Marvel's Wolverine 15 septembre 2026

Marvel's Wolverine : Quelle difficulté choisir ?

Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Marvel's Wolverine, sachez que nous vous apportons quelques informations et conseils afin de vous aider à prendre votre décision.

commentaire (0)