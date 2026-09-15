Marvel's Wolverine : Combien de missions sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de missions disponibles dans Marvel's Wolverine, développé par Insomniac Games.

Marvel's Wolverine, disponible depuis ce mois de septembre 2026, est la nouvelle exclusivité de Sony sur PlayStation 5. Insomniac Games a laissé de côté le monde ouvert pour se focaliser sur une expérience plus linéaire. De fait les joueurs doivent accomplir plusieurs missions avant de voir les crédits défiler. D'ailleurs, la communauté se demande combien de missions sont disponibles dans Marvel's Wolverine.

Nombre de missions dans Marvel's Wolverine

Connaître le nombre total de missions proposées dans un jeu est plutôt intéressant puisque cette statistique est un bon indicateur pour savoir où nous en sommes dans l'histoire/la campagne, et donc avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir sur ledit titre avant de le terminer.









Au sujet du jeu d'action-aventure d'Insomniac Games, sachez que nous avons le droit à 30 missions avant de finir Marvel's Wolverine. Terminer le jeu vous octroiera évidemment un trophée, très précieux dans la quête du platine.

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Notez que ces trente missions comprennent également le prologue et l'épilogue. De quoi offrir une durée de vie relativement correcte pour Marvel's Wolverine, bien que certains regretteront de ne pas en avoir davantage.

En conclusion, rappelons que Marvel's Wolverine est disponible depuis le 15 septembre 2026, en exclusivité sur PS5. La version PC n'est, à ce jour, pas encore prévue. Vous pouvez retrouver notre test si vous hésitez à l'acheter, mais aussi nos différents guides, comme le niveau maximum ou encore la présence du New Game Plus.

Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, il est possible d'obtenir des cartes PS Store à moindre coût :