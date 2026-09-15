Marvel's Wolverine : Explication des scènes post-générique

Comme toute bonne production Marvel, le jeu Wolverine d'Insomniac Games réserve des surprises après son générique. Entre le retour d'un antagoniste légendaire et des révélations intimes sur le passé de Logan, ces séquences posent déjà les bases d'une suite très attendue. Décryptage complet de ces fins alternatives.

Le nouveau titre d'Insomniac Games ne déroge pas à la règle d'or des productions super-héroïques contemporaines. Une fois l'aventure principale de Marvel's Wolverine terminée, les joueurs sont invités à rester devant leur écran pour découvrir non pas une, mais deux séquences supplémentaires. Ces épilogues ne se contentent pas de clore le récit, ils redéfinissent l'univers des X-Men à la sauce Insomniac et tissent une toile complexe pour un éventuel second opus. Si vous n'êtes pas familier avec les arcs narratifs complexes des mutants, voici une analyse détaillée de ce qui vous attend.

Attention avant de poursuivre la lecture de ces lignes, des spoilers sur l'histoire de Marvel's Wolverine sont présents.

L'ombre d'Apocalypse plane sur les mutants

La première scène post-générique est accessible à tous les joueurs ayant terminé la campagne. On y découvre Dents-de-Sabre en train d'exhumer ce qui ressemble à un Moteur Hélix intact. Cet appareil, central dans l'intrigue du jeu, sert à éveiller les gènes mutants dormants. Si le célèbre antagoniste s'intéresse de si près à cette technologie, c'est parce qu'il obéit à une voix résonnant dans son esprit depuis sa propre exposition au dispositif. Cette voix n'est autre que celle d'Apocalypse.









Bien que son influence se fasse ressentir tout au long de l'aventure, le jeu reste évasif sur la véritable nature de cette entité. Connu sous le nom d'En Sabah Nur, Apocalypse est l'un des méchants les plus emblématiques et anciens de l'univers Marvel. Né en Égypte il y a des siècles, il est souvent considéré comme le tout premier mutant. Ses pouvoirs sont colossaux, allant de la manipulation de sa propre structure moléculaire à des capacités psychiques hors normes.

Les Quatre Cavaliers se rassemblent

La mythologie d'Apocalypse est indissociable de ses Quatre Cavaliers, des hérauts symbolisant la Famine, la Mort, la Guerre et la Pestilence. Dans cette nouvelle chronologie, il semblerait que Dents-de-Sabre ait été choisi pour rejoindre ce funeste quatuor. L'identité des trois autres membres reste un mystère que les développeurs se gardent bien de révéler pour le moment. Fait marquant de l'histoire, Logan lui-même a autrefois porté le manteau du Cavalier de la Mort.

Jean a dû consumer l'influence d'Apocalypse de l'esprit de Logan, emportant avec elle la majorité de ses souvenirs.

Cette amnésie volontaire l'a sauvé, mais a laissé des cicatrices profondes que le héros tente de panser tout au long de l'aventure.

Une fin secrète dédiée à l'amour éternel

La seconde séquence est une récompense réservée aux joueurs les plus acharnés. Pour la visionner, il est impératif d'obtenir au moins le rang de bronze dans toutes les épreuves des Portes du Cauchemar. Cette scène nous ramène soixante-quinze ans en arrière, dans la ferme où Logan et Jean Grey ont partagé une vie commune.

Jean y raconte leur véritable première rencontre survenue des siècles auparavant, et explique comment elle l'a purifié de l'emprise de la Mort. Telle un phénix, elle a connu de multiples morts et résurrections, mais les deux amants ont toujours fini par se retrouver à travers les âges. Ce flashback se clôt sur un moment de tendresse dans leur cabane, un rare souvenir heureux préservé des tourments de leurs existences immortelles.

À l'issue du jeu, la mémoire de Logan est de nouveau effacée. Il quitte Jean et ses alliés pour entamer une quête de soi, espérant recouvrer les fragments de son humanité perdue. Une conclusion qui laisse le champ libre à un nouveau chef-d'œuvre vidéoludique.