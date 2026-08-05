Sony pense que la PlayStation restera supérieure au PC

Alors que la fin des jeux physiques est inévitable, Sony prend la parole. Lors de son dernier bilan financier, la direction a affirmé que l'absence de lecteur de disque ne pénalisera pas la PlayStation face au PC, en s'appuyant notamment sur un argument de poids : son prix imbattable.

Alors que les joueurs s'inquiètent de plus en plus de la disparition progressive du format physique, Sony a décidé de clarifier sa position officielle. Lors de dernier appel aux investisseurs pour présenter ses résultats financiers, la direction de l'entreprise japonaise a abordé frontalement la question de la concurrence avec le marché de l'ordinateur, balayant au passage l'importance du lecteur de disque. Selon le géant nippon, la véritable force de sa console de salon réside désormais ailleurs, notamment dans son accessibilité financière et la stabilité de son écosystème fermé.

Le disque n'est plus un argument de vente pour Sony

La question a été soulevée par Minami Hase, analyste chez Goldman Sachs, qui a directement interrogé Lin Tao, la directrice financière de Sony. L'analyste cherchait à comprendre sur quelle base l'entreprise comptait différencier sa machine des ordinateurs face à la disparition annoncée des jeux en boîte. La réponse de la dirigeante a le mérite d'être parfaitement limpide.

Nous ne pensons pas que le disque soit le facteur permettant de nous différencier du PC.

Cette déclaration fait directement écho aux vives réactions de la communauté depuis l'annonce de l'arrêt total de la production de jeux physiques PlayStation d'ici 2028. Malgré la grogne évidente des utilisateurs sur les réseaux sociaux, Sony maintient fermement son cap et refuse catégoriquement de faire machine arrière. Pour la firme, le support matériel appartient définitivement au passé et ne constitue plus l'essence de l'expérience console moderne.

Le prix et la stabilité comme fers de lance

Si le format physique n'est plus au centre de la stratégie commerciale, comment la PlayStation compte-t-elle survivre face à l'hégémonie grandissante du jeu sur ordinateur ? Lin Tao a tenu à souligner que si les ordinateurs offrent des manières de jouer extrêmement variées sur le long terme, la console de Sony brille avant tout par son contenu soigneusement sélectionné et son environnement logiciel d'une grande stabilité.

Le joueur n'a pas à se soucier des configurations matérielles complexes ou des multiples mises à jour de pilotes informatiques avant de lancer sa partie. L'argument principal avancé par la direction reste cependant d'ordre économique. « Comparé au PC de jeu haut de gamme, notre produit est plus abordable ». Un argument qui peut se discuter, compte tenu du fait que les jeux PS5 coûtent dix euros de plus pour les AAA. Ce qui, mis bout à bout, peut très vite revenir plus cher pour le consommateur.

Dans un contexte économique mondial marqué par une forte inflation où les composants informatiques atteignent des prix record, Sony mise sur le rapport qualité-prix de sa machine pour séduire et fidéliser son public grand public. La directrice financière a d'ailleurs conclu son intervention en affirmant avec assurance que les deux plateformes n'étaient pas vouées à s'entretuer. Selon elle, l'absence de lecteur optique n'empêchera pas la console et l'ordinateur de coexister pacifiquement sur le marché vidéoludique.

Reste à savoir si les joueurs historiques, encore très attachés à leurs boîtes de jeu, partageront cette vision résolument tournée vers le tout numérique. Dans tous les cas, ce choix de Sony n'a pas fini de faire parler.