Marvel's Wolverine partage un trailer explosif avec des personnages iconiques

Insomniac Games a, récemment, dévoilé un nouveau trailer pour Marvel's Wolverine, qui montre Logan en plein combat.

Très probablement l'un des jeux les plus attendus de 2026, Marvel's Wolverine revient, en ce jour, sur le devant de la scène vidéoludique afin de faire grimper l'enthousiasme des joueurs et des joueuses grâce à un tout nouveau trailer, qui montre toute la rage et la combativité de Logan.

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Marvel's Wolverine s'offre un nouveau trailer

En effet, il y a très peu de temps, Insomniac Games et PlayStation ont partagé un tout nouveau trailer pour Marvel's Wolverine. Si cette vidéo ne présente pas de séquences de gameplay, cette vidéo de type cinématique est l'occasion de retrouver Logan en plein combat et de montrer, à nouveau, son côté bestial. Soulignons, à ce sujet, que ce trailer sera diffusé dans certaines salles de cinéma aux États-Unis, et ce, avant les séances dédiées au film L'Odyssée de Christopher Nolan.

Deux célèbres personnages présents dans Marvel's Wolverine

Par le passé, Insomniac Games avait indiqué, via une vidéo, que Jean Grey fera partie de l'aventure Marvel's Wolverine. Ce nouveau trailer ne fait pas l'impasse sur l'apparition de nouveaux personnages iconiques. Dans celui-ci, nous pouvons notamment voir Dents-de-Sabre (Sabretooth) qui semble aider Wolverine durant un affrontement particulièrement musclé. L'autre personnage présenté n'est ni plus ni moins que Lady Deathstrike, qui jouera très certainement le rôle d'antagoniste dans cette nouvelle aventure signée Insomniac Games. Reste à connaître l'impact de Dents-de-Sabre et Lady Deathstrike sur le périple de Logan.

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Wolverine doit sortir le 15 septembre 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.