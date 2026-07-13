Le jeu solo narratif, toujours un pilier du jeu vidéo ?

Moins présents dans la catalogues de nos consoles préférés, les jeux solo narratifs sont-ils en train de disparaître ? Pour l'ancien directeur de Sony Entertainment Interactive America, des titres comme Marvel's Wolverine vont continuer d'exister pour une raison très simple.

À l'heure des jeux service en pagaille et des expériences multijoueur, le jeu solo narratif pourrait être considéré comme un modèle dépassé. Ayant fait les belles heures de nombreux éditeurs comme PlayStation et Capcom, le genre semble être boudé par les développeurs. Rappelons que beaucoup cherchent une rentabilité record et à détrôner l'empereur Fortnite.

Cependant, des titres comme Marvel's Wolverine, Resident Evil Requiem, The Last of Us ou encore God of War Laufey continuent d'attirer les joueurs de tous âges avec une idée aussi simple qu'intemporelle. Selon Shawn Layden (ancien président de Sony Interactive Entertainment America), ce modèle serait loin d'être abandonné car il offre une immersion totale que chacun peut apprécier.

Des titres comme Marvel's Wolverine qui ont contribué à « bâtir cette industrie »

Dans un entretien avec PSI, Shawn Layden est revenu sur le fait que le jeu solo est là pour rester et qu'il reste l'un des piliers du secteur vidéoludique. Si les jeux service ont le vent en poupe actuellement, le développement d'aventures à vivre seul n'est pas mis de côté. Il suffit de regarder la liste des prochains titres PlayStation Studios disponibles pour voir que ce modèle est toujours présent.

Je suis fermement convaincu que le jeu solo narratif a de beaux jours devant lui. C'est ainsi que nous avons bâti cette industrie. C'est ce qui la soutient. C'est un type de jeu que l'on peut apprécier seul et dont on peut discuter avec ses amis. Je pense qu'au fond, nos plus grandes expériences de jeu surviennent lorsque nous nous laissons immerger dans un univers aux côtés d'un personnage, pour découvrir une histoire.

Un type de projet toujours périlleux, mais qui continue de marquer les joueurs

Bien entendu, les joueurs peuvent avoir des souvenirs mémorables en jouant à des titres multijoueur, qu'il s'agisse d'un match épique dans League of Legends, d'un raid dans World of Warcraft ou d'une partie improbable de Meccha Chameleon. Toutefois, les deux modèles peuvent cohabiter sans être désuets ou nuire au plaisir de jeu. Même s'il est vrai que les jeux solo sont moins nombreux dans certains catalogues, il s'agit souvent de titres qui poussent à l'achat d'une console.

L'exemple le plus parlant est Grand Theft Auto VI, dont l'histoire se vit en solo et est très attendue par la communauté. Par la suite, l'arrivée du mode multijoueur va inverser la tendance, mais les joueurs sont toujours captivés par les expériences solo. Toutefois, ce titre est le bien culturel le plus attendu de la décennie et bénéficie d'un statut particulier. Pour les autres licences, un jeu solo reste considéré comme un pari risqué.

Toutefois, une expérience narrative a de nombreux atouts. Elle permet de vivre une histoire, de ressentir des émotions puissantes, de s'immerger dans une culture ou un univers différent… De Clair Obscur: Expedition 33 à Pragmata en passant par Marvel's Wolverine, 007 First Light ou Intergalactic: The Heretic Prophet, le jeu solo narratif n'a pas fini de nous émerveiller et de nous offrir de merveilleux souvenirs vidéoludiques.