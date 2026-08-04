Marvel's Wolverine pourrait proposer des achats en jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 août 2026 à 17h23
Le très attendu Marvel's Wolverine vient de recevoir sa classification de l'ESRB. Si la promesse d'une aventure solo ultra violente rassure les joueurs, une mention inattendue concernant des achats intégrés sème le doute. Faut-il craindre l'arrivée de microtransactions dans le prochain grand jeu d'Insomniac Games ?
Marvel's Wolverine pourrait proposer des achats en jeu

Le studio Insomniac Games a habitué les joueurs à des expériences narratives en solo d'une qualité exceptionnelle. Avec l'arrivée de Marvel's Wolverine d'ici un mois, les attentes sont colossales. Récemment, l'organisme de classification américain, l'ESRB, a publié son évaluation du titre. Celle-ci confirme une direction résolument mature, mais elle soulève également une question épineuse en mentionnant la présence d'achats intégrés.

Un Logan brutal et sans aucune censure

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La première excellente nouvelle qui ressort de cette classification concerne le ton du jeu. Les développeurs n'ont fait aucune concession sur la brutalité inhérente au célèbre mutant griffu. L'ESRB mentionne explicitement la présence de « membres déchiquetés », de nudité, de langage ordurier et de thèmes résolument adultes.

C'est exactement ce que la communauté espérait pour cette adaptation. Loin de l'approche plus familiale des aventures de l'homme araignée, ce nouveau projet s'annonce comme une aventure viscérale et sanglante, fidèle aux comics d'origine. Logan pourra enfin déchaîner sa rage sans retenue, offrant aux possesseurs de la console de Sony une expérience véritablement mature.

La question des achats intégrés

Cependant, un détail spécifique de la fiche de l'ESRB a rapidement attiré l'attention des observateurs. Le document indique à plusieurs reprises que le titre proposera des « achats intégrés ». Dans l'industrie vidéoludique actuelle, cette formulation est généralement synonyme de microtransactions.

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Étant donné qu'il s'agit d'une aventure strictement solo, sans aucune composante multijoueur, cette mention a de quoi surprendre. Les joueurs pourraient légitimement craindre de devoir repasser à la caisse pour débloquer des costumes supplémentaires ou des éléments cosmétiques optionnels pour le héros, ce qui n'est pas dans les habitudes de Sony, contrairement à Ubisoft, par exemple.

Avant de crier au scandale, il convient de regarder le précédent jeu du studio. Marvel's Spider-Man 2 affichait exactement la même mention sur sa propre fiche d'évaluation. Dans les faits, cela ne cachait aucune boutique interne ni monétisation agressive.

Cette mention faisait simplement référence à la possibilité de payer pour passer de l'édition standard à l'édition numérique de luxe.

Il est donc extrêmement probable que la situation soit identique pour cette nouvelle exclusivité. L'option de mise à niveau depuis le menu du jeu justifie à elle seule cette classification technique de l'ESRB. Une confirmation sera faite, au plus tard, le 15 septembre, date de sortie de Marvel's Wolverine, exclusivement sur PlayStation 5.

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Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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