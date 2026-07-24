Marvel's Wolverine dévoile de nouveaux éléments d'histoire dans un trailer captivant

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 juillet 2026 à 12h15
La San Diego Comic Con vient tout juste de commencer et Marvel's Wolverine a décidé de s'inviter à la fête. Pour l'occasion, il a gâté les visiteurs et les internautes avec un nouveau trailer narratif contenant du sang, de l'action et des explosions.
Marvel's Wolverine dévoile de nouveaux éléments d'histoire dans un trailer captivant

Grand-messe de la Pop Culture, la San Diego Comic Con est l'occasion de faire quelques annonces liées aux univers de Marvel, de DC Comics, des comics et plus encore. Parmi les invités de cette édition 2026 figure notamment Marvel's Wolverine.

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À presque deux mois de son lancement, de nouvelles images du titre d'Insomniac Games ont été diffusées pour l'occasion. Après un accent mis sur le gameplay, ce nouveau trailer se focalise davantage sur l'histoire avec quelques détails qui vont ravir la communauté.

Logan prêt à en découdre face à de nombreuses menaces

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Ce nouveau trailer débute en présentant un Logan complètement enragé qui se calme après avoir reconnu la voix et le visage de Jean Grey. Rapidement, l'histoire est évoquée et suggère que les deux héros vont unir leurs forces et faire appel à d'anciens alliés afin de protéger d'autres mutants plus vulnérables, notamment des enfants. Ceux-ci sont capturés en grand nombre par Trask, mais la raison de ces enlèvements est encore inconnue.

Miniature vidéo

Entre des explosions, des attaques violentes et une course-poursuite en moto, le trailer montre de nombreux antagonistes comme Omega Red, Lady Deathstrike ou encore Dents-de-Sabre. Si la présence de ce dernier avait déjà été évoquée, voir autant de personnages en une seule fois devrait faire grimper la jauge d'impatience des joueurs. 

Encore quelques semaines de patience avant de découvrir Marvel's Wolverine

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Si ce nouvel aperçu a de nombreux atouts pour captiver les passionnés de comics, il faut encore patienter pour les découvrir. Rappelons que Marvel's Wolverine sera disponible à partir du 15 septembre 2026. Le titre est une exclusivité de la PlayStation 5 et Insomniac Games a rajouté que la version physique contiendrait bien un disque.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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