Marvel's Wolverine : Si vous espérez voir les X-Men, préparez-vous à une mauvaise surprise

Parce qu'il est un membre des X-Men, beaucoup pensent que ceux-ci vont apparaître, même lors d'un caméo, dans Marvel's Wolverine. L'équipe de développement a récemment clarifié ce point et la réponse ne va pas plaire à tout le monde.

Que vous ayez découvert le personnage avec le film Logan, le dessin animé des années 90 ou dans la trilogie de films consacrés aux X-Men, Wolverine est un personnage qui certainement fait forte impression. Le héros aux griffes d'adamantium se prépare d'ailleurs à recevoir sa propre aventure vidéoludique dans quelques semaines avec Marvel's Wolverine.

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Sa présence chez les X-Men et son impact chez ces derniers sont des points appréciés de la communauté. Au point que de nombreux joueurs se demandent si le groupe de mutants sera présent dans le jeu d'Insomniac Games. Jusqu'à présent, les descriptions du scénario ne permettaient pas de savoir s'ils étaient présents. Cependant, l'équipe a levé le voile sur ce mystère.

Pas de X-Men en tant que groupe, mais la Team X

Lors d'entretiens avec le magazine Entertainment Weekly, l'équipe de développement et l'acteur Liam McIntyre ont révélé que l'histoire de Marvel's Wolverine se déroulait dans un monde où les X-Men n'existent pas encore. Pourtant, les super-héros comme Spider-Man existent et sont acclamés. Mais pour les mutants, la situation est très différente.

Si l'humanité connaît l'existence de super-héros comme Spider-Man (en référence aux événements des précédents jeux), les mutants vivent encore largement dans l'ombre. Ceux qui sont au courant de leur existence soit les craignent, soit les considèrent comme des cibles à exterminer.

Dans cette aventure, Wolverine lutte donc pour sauver les mutants, qui sont considérés comme des parias. Pour cela, il décide de rejoindre la Team X, une unité d'opérations secrètes (inspirée de l'équipe des comics). Toutefois, les développeurs ont précisé qu'il ne s'agit pas là de la première version de l'équipe des X-Men.

Plusieurs noms cultes présents dans Marvel's Wolverine

Même si les X-Men tels que les passionnés les connaissent dans les comics n'existent pas en tant que groupe dans Marvel's Wolverine, plusieurs mutants seront visibles aux côtés de Logan. Jean Grey a déjà été confirmée, tout comme Mystique. Mais pour découvrir cet univers où les mutants sont redoutés, il faut encore attendre quelques semaines.

Marvel's Wolverine sera disponible à partir du 15 septembre 2026, exclusivement sur PlayStation 5.