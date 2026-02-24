Marvel's Wolverine révèle (enfin) sa date de sortie

Insomniac Games a, très récemment, dévoilé la date de sortie de Marvel's Wolverine, qui figure parmi les jeux les plus attendus de cette année 2026.

Marvel's Wolverine débarque en septembre prochain

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Les éditions de Marvel's Wolverine sont encore non connues

Grand absent du dernier State of Play, qui a eu lieu le 12 février 2026,refait parler de lui en ce jour, et ce, à la surprise générale. Insomniac Games a enfin fait l'annonce tant attendue :Effectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X de PlayStation,. Date à laquelle la nouvelle production vidéoludique dudit studio de développement se rendra disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Aucune information concernant un potentiel portage sur PC n'a été dévoilée, à ce jour.Comme vous le savez probablement déjà, jusqu'à présent, nous n'avions eu qu'une fenêtre de sortie, soit automne de cette année. Or, son lancement se fera légèrement plus tôt. Dans tous les cas,, bien que les développeurs ne semblaient pas en avoir peur.Malheureusement, Insomniac Games et Sony Interactive n'ont pas profité de l'occasion pour dévoiler les éditions prévues pour. Nul doute que le studio et l'éditeur le feront dans les semaines à venir, et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés. Pour l'heure, sachez qu'il est d'ores et déjà possible d'ajouterà sa liste de souhaits. Dans tous les cas,, qui a montré son gameplay durant le State of Play de septembre 2025, se dévoilera certainement plus en profondeur dans les mois à venir.Rendez-vous donc à la rentrée, soit au cours du mois de septembre 2026, pour découvrir les aventures de Logan dans. Date à laquelle le titre d'Insomniac Games arrivera sur PS5.