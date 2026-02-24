Marvel's Wolverine révèle (enfin) sa date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 février 2026 à 18h37
Insomniac Games a, très récemment, dévoilé la date de sortie de Marvel's Wolverine, qui figure parmi les jeux les plus attendus de cette année 2026.
Marvel's Wolverine révèle (enfin) sa date de sortie
Grand absent du dernier State of Play, qui a eu lieu le 12 février 2026, Marvel's Wolverine refait parler de lui en ce jour, et ce, à la surprise générale. Insomniac Games a enfin fait l'annonce tant attendue : la date de sortie de Marvel's Wolverine est désormais connue.

Marvel's Wolverine débarque en septembre prochain

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Effectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X de PlayStation, Insomniac Games a annoncé que Marvel's Wolverine sortira le 15 septembre 2026. Date à laquelle la nouvelle production vidéoludique dudit studio de développement se rendra disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Aucune information concernant un potentiel portage sur PC n'a été dévoilée, à ce jour.


Comme vous le savez probablement déjà, jusqu'à présent, nous n'avions eu qu'une fenêtre de sortie, soit automne de cette année. Or, son lancement se fera légèrement plus tôt. Dans tous les cas, Marvel's Wolverine évitera ainsi d'être dans la même période de lancement que Grand Theft Auto VI, bien que les développeurs ne semblaient pas en avoir peur.

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Les éditions de Marvel's Wolverine sont encore non connues

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Malheureusement, Insomniac Games et Sony Interactive n'ont pas profité de l'occasion pour dévoiler les éditions prévues pour Marvel's Wolverine. Nul doute que le studio et l'éditeur le feront dans les semaines à venir, et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés. Pour l'heure, sachez qu'il est d'ores et déjà possible d'ajouter Marvel's Wolverine à sa liste de souhaits. Dans tous les cas, Marvel's Wolverine, qui a montré son gameplay durant le State of Play de septembre 2025, se dévoilera certainement plus en profondeur dans les mois à venir.

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Rendez-vous donc à la rentrée, soit au cours du mois de septembre 2026, pour découvrir les aventures de Logan dans Marvel's Wolverine. Date à laquelle le titre d'Insomniac Games arrivera sur PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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