Marvel's Worlverine : L'un de ses méchants présent dans GTA 6 ?

Au premier abord, il parait difficile de trouver des points communs entre Marvel's Wolverine et Grand Theft Auto VI. Pourtant, il en existe bien un mis en lumière par un CV.

Comptant parmi les titres les plus attendus de cette fin d'année 2026, Marvel's Wolverine aura fort à faire face à la concurrence de Grand Theft Auto VI. D'ailleurs, il est difficile de comparer ces deux univers car ils n'ont que peu de points communs. Pourtant, un détail semble réunir les deux jeux.

Quand Dents-de-Sabre fait un détour par Vice City

Si vous êtes familier avec l'univers de Wolverine, le nom de Dents-de-Sabre doit vous parler. Les deux personnages ont un passé en commun, mais Dents-de-Sabre est le rival de Wolverine. Dévoré par la bête qui sommeille en lui, il continue de défier Logan et de lui rendre la vie impossible. Sans surprise, il sera présent dans le titre d'Insomniac Games, même si les joueurs ont eu peu d'informations pour le moment.

Mais beaucoup ont été choqués de découvrir que Dents-de-Sabre serait aussi présent dans les rues de Vice City. Faudra-t-il affronter le super-méchant ou le chasser ? Aucune collaboration entre Marvel et Grand Theft Auto VI n'est prévue, alors comment la némésis de Wolverine peut-elle être présente dans le titre de Rockstar ?

Vous l'aurez deviné : il ne s'agit pas du personnage en lui-même, mais bien de sa voix qui se fera une place dans le jeu vedette de l'année.

Un acteur présent dans Marvel's Wolverine mais aussi dans d'autres jeux vidéo

Alors que les précommandes de Grand Theft Auto VI seront ouvertes dans quelques jours à peine, l'acteur Brett Gipson a révélé avant l'heure qu'il faisait partie du casting vocal de ce nouvel opus. Il a récemment mis à jour son CV en ligne en indiquant qu'il doublerait un personnage secondaire prénommé Ellis. À l'heure actuelle, aucune autre précision n'a été ajoutée.

Notons qu'en plus de Dents-de-Sabre et de ce fameux Ellis, Breet Gispon est un habitué des doublages pour le jeu vidéo. Il a notamment prêté sa voix à Varanis dans Contra, Jim Hooper dans Stranger Things: Tales from '85 ou encore Grunt dans Borderlands 4.