Marvel's Wolverine sortira-t-il sur PC ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 septembre 2026 à 11h00
Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Marvel's Wolverine va bénéficier d'une sortie sur PC. Voici des éléments de réponse.
Marvel's Wolverine sortira-t-il sur PC ?

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Marvel's Wolverine doit débarquer au cours du mois de septembre 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, et plus précisément le 15. En ce qui concerne les plateformes de jeu visées, plusieurs personnes au sein de la communauté s'interrogent et se demandent, ainsi, si Marvel's Wolverine va arriver sur PC à l'avenir.

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Depuis le début, Insomniac Games a précisé que Marvel's Wolverine sort en exclusivité sur PS5 le 15 septembre 2026. Effectivement, les développeurs n'ont pas mentionné de potentiel futur portage sur PC à travers leurs dernières communications officielles.

D'ailleurs, il est peu probable que Marvel's Wolverine sorte à l'avenir sur PC. Par le passé, et plus précisément au mois de juin 2026, le PDG de PlayStation, Hideaki Nishino, avait laissé entendre que la nouvelle stratégie de la firme était la suivante : les jeux solos et narratifs pourraient rester exclusifs aux consoles, tandis que les titres multijoueur et live-service pourraient bénéficier d'une version PC. 

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Dès lors, il y a peu de chances que le nouveau jeu d'Insomniac Games, mettant en scène le célèbre mutant aux griffes en adamantium, débarque sur PC dans un futur plus ou moins proche. À ce sujet, remarquons que, depuis plusieurs mois maintenant, les jeux PlayStation ne se sont pas dotés de tel portage (le dernier en date étant Stellar Blade, en 2025), au grand dam des joueurs et des joueuses. Reste à savoir si Sony restera sur sa décision ou permettra aux joueurs PC de découvrir l'aventure de Logan.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Wolverine doit sortir le 15 septembre 2026 sur une seule et même plateforme, la PS5. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des réductions sur des cartes PlayStation Store :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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