Marvel's Wolverine : Différentes éditions, précommande et prix

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 septembre 2026 à 11h01
Retrouvez le détail des différentes éditions de Marvel's Wolverine, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Marvel's Wolverine : Différentes éditions, précommande et prix

Comme vous le savez probablement déjà, Marvel's Wolverine débarque au cours du mois de septembre 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. D'ailleurs, le nouveau jeu du studio Insomniac Games propose diverses éditions.

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Comme toujours, beaucoup de joueurs et de joueuses se questionnent à ce sujet afin de savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De ce fait, nous passons en revue les différentes éditions de Marvel's Wolverine, en vous précisant leur tarif ainsi que les bonus de précommande annoncés.

Différentes éditions de Marvel's Wolverine

Avantages Standard Digital Deluxe
Jeu de base, Marvel's Wolverine Oui Oui
5 tenues exclusives Non Oui
5 apparences de griffes exclusives Non Oui
3 points de technique Non Oui

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Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs et joueuses qui auront acheté Marvel's Wolverine en avance recevront les éléments suivants :

  • Déverrouillage anticipé de la tenue Marron classique
  • Déverrouillage anticipé des Griffes réfléchissantes
  • 4 avatars PlayStation
  • 1 point de technique

Prix des différentes éditions de Marvel's Wolverine

Soulignons qu'il y a une différence de 10 € entre l'édition Standard et la Digital Deluxe pour Marvel's Wolverine. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent : 

  • Édition Standard
    • PlayStation → 79,99 €
  • Édition Deluxe
    • PlayStation → 89,99 €

Il convient également de noter qu'une mise à niveau vers l'édition Digital Deluxe est proposée sur le PlayStation Store. Celle-ci coûte 10 €, et permet donc de faire passer son édition Standard vers la Digital Deluxe, afin de récupérer les éléments contenus dans cette dernière.

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Où précommander Marvel's Wolverine ?

Comme vous vous en doutez, Marvel's Wolverine peut être précommandé directement via le PlayStation Store :

À ce sujet, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :

  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.

Miniature vidéo

La sortie de Marvel's Wolverine est, pour rappel, programmée pour le 15 septembre 2026. Date à laquelle le titre d'Insomniac Games se rendra disponible sur PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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