Marvel's Wolverine n'a pas peur de GTA 6 et maintient sa fenêtre de sortie

Insomniac Games a, récemment, laissé entendre que Marvel's Wolverine arrivera comme prévu, et ce, malgré le report de GTA 6.

Insomniac ne change pas ses plans pour Marvel's Wolverine, malgré GTA 6

Don't miss a shred of information. Wishlist Marvel's Wolverine, coming Fall 2026.



➡️ https://t.co/A5kAfwqon3 pic.twitter.com/yQpWPLvZBS — Insomniac Games (@insomniacgames) November 7, 2025

Aucun report pour Marvel's Wolverine ?

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Rockstar Games a annoncé un nouveau report pour GTA 6, qui est (très) très attendu par la communauté et qui doit, dès lors, débarquer à la fin de l'année 2026. Ce changement pourrait, ainsi, bouleverser le calendrier de certains éditeurs, qui pourraient décider d'avancer ou retarder leur(s) jeu(x) pour ne pas sortir à la même période que GTA 6.En effet, il y a très peu de temps, soit le 7 novembre dernier, le studio de développement Insomniac Games a rappelé à la communauté qu'il est d'ores et déjà possible d'ajouterà sa liste de souhaits, via une publication sur son compte Twitter/X. Cette simple information montre qu'Cependant, cela ne veut pas dire quene subira aucun report. Si Insomniac Games juge avoir besoin de temps supplémentaire pour parfaire les aventures de Logan, avant de les rendre accessibles aux joueurs et aux joueuses, il est possible quevoit son lancement retarder. Toutefois, à l'heure actuelle, Insomniac Games n'a pas prévu une telle chose et maintient ainsi cette fenêtre de sortie, annoncée lors du State of Play de septembre 2025.Rappelons, en guise de conclusion, queest attendu pour l'automne 2026, et ce, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.