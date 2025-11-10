Marvel's Wolverine n'a pas peur de GTA 6 et maintient sa fenêtre de sortie

Insomniac Games a, récemment, laissé entendre que Marvel's Wolverine arrivera comme prévu, et ce, malgré le report de GTA 6.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Rockstar Games a annoncé un nouveau report pour GTA 6, qui est (très) très attendu par la communauté et qui doit, dès lors, débarquer à la fin de l'année 2026. Ce changement pourrait, ainsi, bouleverser le calendrier de certains éditeurs, qui pourraient décider d'avancer ou retarder leur(s) jeu(x) pour ne pas sortir à la même période que GTA 6. Toutefois, cela ne sera pas le cas pour Marvel's Wolverine, qui a réaffirmé sa fenêtre de lancement
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Insomniac ne change pas ses plans pour Marvel's Wolverine, malgré GTA 6
En effet, il y a très peu de temps, soit le 7 novembre dernier, le studio de développement Insomniac Games a rappelé à la communauté qu'il est d'ores et déjà possible d'ajouter Marvel's Wolverine
à sa liste de souhaits, via une publication sur son compte Twitter/X. Cette simple information montre qu'Insomniac Games ne compte pas modifier son calendrier, à la suite du report de GTA 6, et confirme ainsi que Marvel's Wolverine arrivera bel et bien au cours de l'automne 2026
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Aucun report pour Marvel's Wolverine ?
Cependant, cela ne veut pas dire que Marvel's Wolverine
ne subira aucun report. Si Insomniac Games juge avoir besoin de temps supplémentaire pour parfaire les aventures de Logan, avant de les rendre accessibles aux joueurs et aux joueuses, il est possible que Marvel's Wolverine
voit son lancement retarder. Toutefois, à l'heure actuelle, Insomniac Games n'a pas prévu une telle chose et maintient ainsi cette fenêtre de sortie, annoncée lors du State of Play de septembre 2025.
Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Wolverine
est attendu pour l'automne 2026, et ce, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
commentaire (1)
très très hâte de celui-ci, et il se vendra hyper bien, c'est sur