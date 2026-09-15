Durée de vie Marvel's Wolverine : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Marvel's Wolverine, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis le mois de septembre 2026, Marvel's Wolverine, qui est développé par Insomniac Games, est à retrouver sur la dernière console de PlayStation/Sony, la PS5. De nombreuses personnes au sein de la communauté comptent se plonger dans les aventures de Logan. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de Marvel's Wolverine, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Marvel's Wolverine

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Marvel's Wolverine dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur le titre d'Insomniac Games, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. En outre, cela va également dépendre du mode de difficulté choisi en début de partie.

Combien d'heures pour terminer Marvel's Wolverine ?

Grâce à notre expérience personnelle sur le jeu et les différents retours, nous pouvons tout de même vous fournir une estimation au sujet de la durée de vie de Marvel's Wolverine. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué deux objectifs précis : finir l'histoire principale ou bien décrocher le trophée Platine du titre d'Insomniac Games.

Terminer Marvel's Wolverine en ligne droite → Entre 13 à 15 heures.

→ Entre 13 à 15 heures. Terminer Marvel's Wolverine à 100 % pour le Platine → Environ 25 heures.

La durée de vie de Marvel's Wolverine est donc plutôt correcte, bien qu'elle soit un tantinet en-dessous de celle des précédentes productions dudit studio de développement (les différents opus Marvel's Spider-Man, en l'occurrence). Si vous désirez récupérer tous les trophées de Marvel's Wolverine, sachez que nous vous partageons la liste complète dans un article dédié.

À lire également Marvel's Wolverine : La liste complète des trophées

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Wolverine, qui est sorti le 15 septembre 2026, est à retrouver sur PS5. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, il est possible d'obtenir des cartes PS Store à moindre coût via notre partenaire Instant Gaming :