Marvel's Wolverine : La liste complète des trophées

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 septembre 2026 à 10h04
Marvel's Wolverine possède plusieurs trophées sur PS5, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.
Marvel's Wolverine : La liste complète des trophées

Disponible depuis le mois de septembre 2026, Marvel's Wolverine dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre d'Insomniac Games doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées de Marvel's Wolverine.

La liste des trophées et succès de Marvel's Wolverine

Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de Marvel's Wolverine, qui se nomme « Le meilleur dans mon domaine », les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer l'histoire principale, effectuer certaines actions et jouer dans des difficultés précises.

Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Marvel's Wolverine.

Trophée Action
 Le meilleur dans mon domaine   Obtenir tous les trophées. 
 Sang chaud   Passer au niveau de rage 3. 
 Raide mort   Vaincre Oméga Red. 
 Rapide et furieux   Terminer la course-poursuite sur les routes canadiennes. 
 De fond en comble   Détruire la raffinerie. 
 Rage primitive   Entrer en rage de berserker. 
 Tas de ferraille   Vaincre le prototype de Sentinelle. 
 Main dans la main   Rencontrer la Main. 
 Atterrissage forcé   Survivre au crash de l'avion. 
 Attention à ce que vous souhaitez   Sauver « Walter ». 
 Mise à mort   Vaincre Deathstrike. 
 Mon monstre intérieur   Survivre au catalyseur Helix. 
 Incognito   Porter la tenue du Borgne. 
 Dans une autre vie   Apprendre la vérité sur votre passé. 
 Rage de dents   Vaincre Dents-de-Sabre. 
 Acte de miséricorde   Libérer Walter. 
 Une fin sinistre   Vaincre Essex. 
 Une histoire de plus   Terminer l'histoire principale. 
 Prédateur ultime   Atteindre le niveau de joueur 36. 
 En tenue   Fabriquer votre première tenue. 
 Armurerie en adamantium   Fabriquer suffisamment de tenues pour améliorer votre santé au maximum. 
 Mutations secondaires   Atteindre le niveau d'adaptation 10. 
 Sans en faire des caisses   Trouver toutes les caisses de matériaux. 
 Juste un doigt   Trouver votre première bouteille de whisky. 
 Fin connaisseur   Trouver toutes les bouteilles de whisky. 
 Tout le monde descend   Pousser 3 ennemis hors de l'avion. 
 Tout aussi tranchantes   Tuer 100 ennemis avec les Griffes Helix. 
 C'est de la triche   Libérer les animaux en peluche des machines à pince. 
 Baiser de Poséidon   Activer la machine à bisou dans les toilettes du bar à Tokyo. 
 Elles ne sont plus cachées   Détruire 100 caches d'XP. 
 Parades parfaites   Réaliser 500 parades. 
 Cours d'astronomie   Faire tomber Saturne sur la Main au Japon. 
 Cauchemar éveillé   Découvrir une Porte cauchemardesque « dans la nature ». 
 Les voies de l'esprit   Découvrir toutes les Portes cauchemardesques. 
 Rêves d'adamantium   Atteindre le rang Adamantium dans n'importe quel Cauchemar. 
 Souvenirs refoulés   Déverrouiller le souvenir caché dans les Cauchemars. 
 Spirale tranchante   Tuer 75 ennemis avec Tourbillon acéré. 
 Attaque-surprise   Éliminer furtivement 10 ennemis aveuglés par Jean. 
 Mes beaux choux !   Détruire tous les étals des marchands pendant le combat de boss contre Dents-de-Sabre. 
 Chiche-kébab   Empaler un ennemi sur des éléments du décor. 
 Pensées intimes   Lire le journal de Callisto dans son garage à Vancouver. 
 Recyclage   « Vaincre » un Reaver à l'aide de métal en fusion. 

 

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Rappelons que Marvel's Wolverine est la dernière exclusivité PlayStation 5, et n'est donc pas disponible sur les autres plateformes, y compris sur PC, dont aucun portage n'a été annoncé pour le moment. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, il est possible d'obtenir des cartes PS Store à moindre coût :

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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