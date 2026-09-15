Marvel's Wolverine : La liste complète des trophées

Marvel's Wolverine possède plusieurs trophées sur PS5, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.

Disponible depuis le mois de septembre 2026, Marvel's Wolverine dispose, comme la plupart des autres jeux, de divers trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre d'Insomniac Games doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées de Marvel's Wolverine.

La liste des trophées et succès de Marvel's Wolverine

Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de Marvel's Wolverine, qui se nomme « Le meilleur dans mon domaine », les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer l'histoire principale, effectuer certaines actions et jouer dans des difficultés précises.

Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Marvel's Wolverine.

Trophée Action Le meilleur dans mon domaine Obtenir tous les trophées. Sang chaud Passer au niveau de rage 3. Raide mort Vaincre Oméga Red. Rapide et furieux Terminer la course-poursuite sur les routes canadiennes. De fond en comble Détruire la raffinerie. Rage primitive Entrer en rage de berserker. Tas de ferraille Vaincre le prototype de Sentinelle. Main dans la main Rencontrer la Main. Atterrissage forcé Survivre au crash de l'avion. Attention à ce que vous souhaitez Sauver « Walter ». Mise à mort Vaincre Deathstrike. Mon monstre intérieur Survivre au catalyseur Helix. Incognito Porter la tenue du Borgne. Dans une autre vie Apprendre la vérité sur votre passé. Rage de dents Vaincre Dents-de-Sabre. Acte de miséricorde Libérer Walter. Une fin sinistre Vaincre Essex. Une histoire de plus Terminer l'histoire principale. Prédateur ultime Atteindre le niveau de joueur 36. En tenue Fabriquer votre première tenue. Armurerie en adamantium Fabriquer suffisamment de tenues pour améliorer votre santé au maximum. Mutations secondaires Atteindre le niveau d'adaptation 10. Sans en faire des caisses Trouver toutes les caisses de matériaux. Juste un doigt Trouver votre première bouteille de whisky. Fin connaisseur Trouver toutes les bouteilles de whisky. Tout le monde descend Pousser 3 ennemis hors de l'avion. Tout aussi tranchantes Tuer 100 ennemis avec les Griffes Helix. C'est de la triche Libérer les animaux en peluche des machines à pince. Baiser de Poséidon Activer la machine à bisou dans les toilettes du bar à Tokyo. Elles ne sont plus cachées Détruire 100 caches d'XP. Parades parfaites Réaliser 500 parades. Cours d'astronomie Faire tomber Saturne sur la Main au Japon. Cauchemar éveillé Découvrir une Porte cauchemardesque « dans la nature ». Les voies de l'esprit Découvrir toutes les Portes cauchemardesques. Rêves d'adamantium Atteindre le rang Adamantium dans n'importe quel Cauchemar. Souvenirs refoulés Déverrouiller le souvenir caché dans les Cauchemars. Spirale tranchante Tuer 75 ennemis avec Tourbillon acéré. Attaque-surprise Éliminer furtivement 10 ennemis aveuglés par Jean. Mes beaux choux ! Détruire tous les étals des marchands pendant le combat de boss contre Dents-de-Sabre. Chiche-kébab Empaler un ennemi sur des éléments du décor. Pensées intimes Lire le journal de Callisto dans son garage à Vancouver. Recyclage « Vaincre » un Reaver à l'aide de métal en fusion.









Rappelons que Marvel's Wolverine est la dernière exclusivité PlayStation 5, et n'est donc pas disponible sur les autres plateformes, y compris sur PC, dont aucun portage n'a été annoncé pour le moment. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, il est possible d'obtenir des cartes PS Store à moindre coût :