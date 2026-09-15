Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Marvel's Wolverine, sachez que nous vous apportons quelques informations et conseils afin de vous aider à prendre votre décision.

Comme c'est le cas pour de nombreux autres jeux, Marvel's Wolverine propose différents modes de difficulté afin que les joueurs et les joueuses puissent configurer leur expérience comme ils le désirent. Néanmoins, et malgré les informations données en jeu, il peut être ardu de choisir une difficulté sur Marvel's Wolverine.

Si tel est votre cas, sachez que nous vous partageons plusieurs informations ainsi que des détails afin de vous aider à choisir un mode de difficulté sur Marvel's Wolverine.

Quelle difficulté choisir sur Marvel's Wolverine ?

Les modes de difficulté disponibles sur Marvel's Wolverine

En lançant une nouvelle partie sur Marvel's Wolverine, les joueurs et les joueuses doivent impérativement opter pour un mode de difficulté parmi ceux proposés. Soulignons, à ce sujet, que des paramètres supplémentaires permettent de modifier la santé des ennemis ou encore les dégâts infligés par les adversaires, pour ne donner que ces deux exemples.

Dans tous les cas, et sans plus attendre, voici les modes de difficultés disponibles sur Marvel's Wolverine avec leur description :

Difficulté Description L'Homme Pour les joueurs qui veulent un défi de combat minimal. Vous ne pouvez pas être mis K.-O. Le Chasseur Pour les joueurs qui souhaitent profiter de l'histoire. Le Mutant Pour la plupart des joueurs. Une expérience de combat équilibrée. L'Arme Pour les joueurs qui aiment les combats plus difficiles. Le Meilleur Pour les experts à qui la difficulté ne fait pas peur.

Pour quelle difficulté opter sur Marvel's Wolverine ?

Si vous désirez simplement découvrir l'aventure de Logan sur Marvel's Wolverine sans éprouver de complications durant les affrontements, nous vous recommandons de sélectionner le mode de difficulté L'Homme ou bien Le Chasseur. Ainsi, vous n'aurez pas trop de mal à parcourir le titre d'Insomniac Games et vous pourrez profiter pleinement de son histoire.

Pour les joueurs et les joueuses qui souhaitent une expérience équilibrée, le mode de difficulté Le Mutant est recommandé. Celui-ci n'est ni trop facile ni trop difficile. En revanche, celles et ceux qui veulent du challenge devraient opter pour L'Arme ou bien Le Meilleur. Remarquons que ce dernier mode de difficulté semble davantage conseillé en Nouvelle Partie +/New Game+.









À ce propos, sachez qu'aucune trophée de Marvel's Wolverine n'est lié à un niveau de difficulté. Vous êtes donc tout à fait libre d'opter pour celui qui vous correspond le mieux et d'en changer à tout moment depuis les paramètres en jeu. D'ailleurs, nous vous partageons la liste complète des trophées de Marvel's Wolverine dans un article dédié.

À lire également Marvel's Wolverine : La liste complète des trophées

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Wolverine, qui est sorti le 15 septembre 2026, est disponible sur PS5.