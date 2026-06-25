Marvel's Wolverine : Insomniac Games rassure les joueurs concernant l'édition physique

Insomniac Games a, récemment, pris la parole concernant le contenu de l'édition physique de Marvel's Wolverine afin de rassurer les joueurs.

Comme vous le savez probablement déjà, l'édition physique du prochain opus Grand Theft Auto, soit GTA 6, ne contient pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Cela a déçu de nombreux joueurs et joueuses, qui espèrent que les autres studios ne suivront pas cette tendance. En ce qui concerne l'édition physique de Marvel's Wolverine, Insomniac Games a rassuré la communauté.

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Une édition physique avec un disque pour Marvel's Wolverine

Il y a très peu de temps, le studio Insomniac Games a, effectivement, pris la parole sur Twitter/X afin d'apporter des nouvelles rassurantes à la communauté. En réponse à un internaute s'interrogeant par rapport au contenu de l'édition physique de Marvel's Wolverine, Insomniac Games a affirmé que celle-ci dispose bien d'une CD/disque, et non seulement d'un code de téléchargement :

La version physique comprendra un disque dans la boîte.

Une information qui ravira certainement les joueurs et les joueuses, et plus précisément celles et ceux qui préfèrent les éditions physiques à celles digitales. Reste à savoir si d'autres studios de développement suivront cet exemple ou choisiront, à l'avenir, de privilégier le numérique au physique, en offrant simplement des codes de téléchargement dans les versions boîte de leur(s) jeu(x). Il y a fort à parier que ce débat fera couler encore beaucoup d'encre...

The physical version will include a disc in box. — Insomniac Games (@insomniacgames) June 24, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Wolverine doit arriver le 15 septembre 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.