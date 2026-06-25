Marvel's Wolverine : Insomniac Games rassure les joueurs concernant l'édition physique
le 25 juin 2026 à 14h28
Comme vous le savez probablement déjà, l'édition physique du prochain opus Grand Theft Auto, soit GTA 6, ne contient pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Cela a déçu de nombreux joueurs et joueuses, qui espèrent que les autres studios ne suivront pas cette tendance. En ce qui concerne l'édition physique de Marvel's Wolverine, Insomniac Games a rassuré la communauté.
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Une édition physique avec un disque pour Marvel's Wolverine
Il y a très peu de temps, le studio Insomniac Games a, effectivement, pris la parole sur Twitter/X afin d'apporter des nouvelles rassurantes à la communauté. En réponse à un internaute s'interrogeant par rapport au contenu de l'édition physique de Marvel's Wolverine, Insomniac Games a affirmé que celle-ci dispose bien d'une CD/disque, et non seulement d'un code de téléchargement :
La version physique comprendra un disque dans la boîte.
Une information qui ravira certainement les joueurs et les joueuses, et plus précisément celles et ceux qui préfèrent les éditions physiques à celles digitales. Reste à savoir si d'autres studios de développement suivront cet exemple ou choisiront, à l'avenir, de privilégier le numérique au physique, en offrant simplement des codes de téléchargement dans les versions boîte de leur(s) jeu(x). Il y a fort à parier que ce débat fera couler encore beaucoup d'encre...
The physical version will include a disc in box.— Insomniac Games (@insomniacgames) June 24, 2026
Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Wolverine doit arriver le 15 septembre 2026 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
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