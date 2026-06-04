Marvel's Wolverine aura des options pour réduire le gore et la violence

Insomniac Games a, récemment, partagé des détails concernant les options d'accessibilité disponibles sur Marvel's Wolverine.

Par essence, Wolverine est un personnage brutal et très violent. Avec Marvel's Wolverine, Insomniac Games a capturé la nature dudit personnage, comme le prouve la récente vidéo de gameplay partagée lors du State of Play du 2 juin 2026. Toutefois, le studio de développement a tenu à préciser que Marvel's Wolverine dispose d'options d'accessibilité donnant la possibilité de réduire la violence et le gore.

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Diverses options d'accessibilité au programme pour Marvel's Wolverine

En effet, dans un récent article publié sur le site du studio, qui a notamment été relayé sur Twitter/X, Insomniac Games a listé les différentes options d'accessibilité prévues pour Marvel's Wolverine. Comme à l'accoutumée, certaines d'entre elles concernent l'aspect visuel et graphique. Cependant, Insomniac Games va également mettre, à la disposition des joueurs, des options pour réduire le gore et la violence sur Marvel's Wolverine :

Préréglage de violence : Modéré, Intégral - Préréglages combinant différentes options de sang dynamique, de démembrement et de régénération.

Sang dynamique : Active ou désactive l'affichage du sang lors des impacts en cours de jeu et dans les cinématiques.

Démembrement : Active ou désactive l'affichage du démembrement en cours de jeu (pas de démembrement) et dans les cinématiques (flou).

Guérison viscérale : Active ou désactive l'affichage du niveau de dégâts physiques subis par Logan pendant le jeu et les cinématiques.

Ces informations devraient ravir la communauté, notamment celles et ceux qui sont assez sensibles à cela.

Marvel's Wolverine includes a comprehensive list of accessibility options at launch, including new, improved and returning features!



See what's coming September 15: https://t.co/ROaLLMXnSt pic.twitter.com/qFPAGSw62L — Insomniac Games (@insomniacgames) June 3, 2026

Insomniac Games parle de la violence de Logan dans Marvel's Wolverine

Lors d'un échange avec les journalistes de Variety, le directeur créatif, Marcus Smith, et le directeur du jeu Marvel's Wolverine, Mike Daly, ont dit quelques mots à propos de la nature violente de Logan et sa représentation dans le titre :

Étant donné que ce personnage évolue dans l'univers réaliste de notre jeu vidéo, mais qu'il est doté de griffes en adamantium et d'un passé sombre, nous ne pouvions tout simplement pas faire l'impasse sur la violence qu'il fallait intégrer au jeu pour rester fidèles au personnage et offrir une expérience à la hauteur de celui-ci. Cela a donc fait partie de l'ADN du jeu dès le départ. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré la fonctionnalité d'accessibilité dont Mark a parlé.

'Wolverine' Game Developers Break Down New Footage, X-Men Cameos, 'Low-Gore' Option, Claw Combat and How Logan Can Die https://t.co/wyqCSkgB00 — Variety (@Variety) June 2, 2026

Pour rappel, Marvel's Wolverine débarque le 15 septembre 2026 sur PS5.