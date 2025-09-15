Marvel's Wolverine arriverait très bientôt sur consoles et il ne serait pas seul

Annoncé pour la première fois en 2021, Marvel's Wolverine compterait surprendre les joueurs avec une sortie toute proche à en croire la dernière fuite repérée par Mp1st. Cependant, un autre jeu vidéo dérivé de l'univers Marvel serait lancé dans la foulée.
Insomniac Games est devenu au fil du temps une référence pour les amateurs de héros Marvel. Après les excellents Marvel's Spider-Man, Marvel's Miles Morales et Marvel's Spider-Man 2, le studio compte raconter l'histoire de l'un des plus emblématiques des X-Men : Wolverine. Pourtant, Marvel's Wolverine
a fait preuve d'une très grande discrétion depuis sa révélation.
Alors que beaucoup croyaient que le titre était annulé, une rumeur ravive l'intérêt de la communauté
. Celle-ci évoquerait la fenêtre de sortie du titre, suggérant ainsi que le développement de Marvel's Wolverine entrerait dans sa phase finale.
Marvel's Wolverine disponible dans quelques mois ?
Des journalistes du média Mp1st
ont entendu plusieurs bruits de couloir provenant des locaux d'Insomniac Games. D'après ces sources internes, Marvel's Wolverine
serait toujours d'actualité et son lancement serait prévu pour le deuxième semestre 2026
, sans date plus précise pour le moment. La nouvelle, même si elle hypothétique à l'heure actuelle, a de quoi rassurer les joueurs.
D'ailleurs, de nombreux insiders pensent que Marvel's Wolverine serait l'un des jeux vedettes de la prochaine grande présentation de Sony
. Même s'il s'agit une nouvelle fois de rumeurs, la conférence pourrait avoir lieu dans quelques semaines. Si cela venait à se vérifier, Insomniac Games pourrait partager de nouvelles images du jeu, une fenêtre de sortie mais également son successeur.
Un antagoniste de l'univers Marvel prêt à succéder au héros aux griffes d'adamantium ?
Dans le même temps, une autre rumeur suggère que le prochain projet d'Insomniac Games ne serait pas le troisième opus des aventures de Spider-Man. En 2025, une offre d'emploi avait éveillé les soupçons de la communauté. Cependant, les bruits de couloir relayés par Mp1st indiqueraient que le jeu en développement serait dédié à Venom
. La pré-production du titre aurait déjà commencé, pour une fenêtre de sortie fixée au courant de l'année 2027
.
Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ce sont des rumeurs et non des informations officielles communiquées par Sony ou Insomniac Games. Si une conférence a bien lieu dans le courant de l'automne 2025, les amateurs des deux personnages seront donc aux aguets !
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