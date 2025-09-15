Marvel's Wolverine arriverait très bientôt sur consoles et il ne serait pas seul



le 15 septembre 2025 à 15h32 Publié par Justine Manchuelle le 15 septembre 2025 à 15h32

Annoncé pour la première fois en 2021, Marvel's Wolverine compterait surprendre les joueurs avec une sortie toute proche à en croire la dernière fuite repérée par Mp1st. Cependant, un autre jeu vidéo dérivé de l'univers Marvel serait lancé dans la foulée.