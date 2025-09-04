Après des années de silence, Marvel's Wolverine serait sur le point de se montrer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 septembre 2025 à 12h00
Il se pourrait que Marvel's Wolverine fasse, très prochainement, reparler de lui, selon une récente rumeur.
Après des années de silence, Marvel's Wolverine serait sur le point de se montrer
Montré pour la toute première fois en 2021, et ce, lors d'un PlayStation Showcase, Marvel's Wolverine, qui est développé par Insomniac Games, est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui sont fans de cet emblématique personnage des X-Men. Toutefois, depuis quelques années, Insomniac Games n'a pas dévoilé de nouvelles informations à son sujet. Cela pourrait, toutefois, changer dans les prochaines semaines : Marvel's Wolverine pourrait, bientôt, se révéler davantage.

Marvel's Wolverine au prochain State of Play de PlayStation ?

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En effet, d'après Insider Gaming, qui a reçu ces informations (non officielles) de la part de différentes sources, Marvel's Wolverine pourrait être présenté lors du prochain State of Play de PlayStation
D'autres sources ont révélé que Wolverine d'Insomniac Games sera « presque certainement » présenté à l'événement [le prochain State of Play], car la production de sa prochaine bande-annonce est désormais terminée.
Toujours selon Insider Gaming, ce State of Play pourrait avoir lieu à la fin de ce mois de septembre 2025. Tom Henderson précise ceci, en complément : « Si le jeu n'apparaît pas lors du State of Play, la bande-annonce sera sans aucun doute diffusée dans les prochains mois, les Game Awards étant le prochain candidat probable ». Ainsi, il se pourrait bien que Marvel's Wolverine donne de ses nouvelles dans très peu de temps. Cependant, il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur, qui est donc à prendre avec un peu de recul. Insomniac Games n'a pas fait d'annonce allant dans ce sens, à l'heure actuelle.

Le premier trailer pour Marvel's Wolverine

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Comme dit précédemment, Marvel's Wolverine a été annoncé, pour la toute première fois, lors d'un PlayStation Showcase, qui a eu lieu au cours de l'année 2021. À ce moment-là, Insomniac Games avait partagé un premier trailer pour Wolverine, qui avait grandement enthousiasmé les joueurs et les joueuses.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel's Wolverine devrait sortir sur la dernière console de PlayStation/Sony, la PS5, selon les dernières informations connues. Nous ne possédons pas encore de date de sortie précise.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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