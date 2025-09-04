Après des années de silence, Marvel's Wolverine serait sur le point de se montrer

Il se pourrait que Marvel's Wolverine fasse, très prochainement, reparler de lui, selon une récente rumeur.

Marvel's Wolverine au prochain State of Play de PlayStation ?

D'autres sources ont révélé que Wolverine d'Insomniac Games sera « presque certainement » présenté à l'événement [le prochain State of Play], car la production de sa prochaine bande-annonce est désormais terminée.

EXCLUSIVE: Insomniac Games' Wolverine is Likely to be at PlayStation's Next State of Play https://t.co/NZ9XvaPogb — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 3, 2025

Le premier trailer pour Marvel's Wolverine

Montré pour la toute première fois en 2021, et ce, lors d'un PlayStation Showcase,, qui est développé par Insomniac Games, est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui sont fans de cet emblématique personnage des X-Men. Toutefois, depuis quelques années, Insomniac Games n'a pas dévoilé de nouvelles informations à son sujet.En effet, d'après Insider Gaming, qui a reçu ces informations (non officielles) de la part de différentes sources,. Tom Henderson précise ceci, en complément : « Si le jeu n'apparaît pas lors du State of Play, la bande-annonce sera sans aucun doute diffusée dans les prochains mois, les Game Awards étant le prochain candidat probable ». Ainsi,. Cependant, il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur, qui est donc à prendre avec un peu de recul. Insomniac Games n'a pas fait d'annonce allant dans ce sens, à l'heure actuelle.Comme dit précédemment,a été annoncé, pour la toute première fois, lors d'un PlayStation Showcase, qui a eu lieu au cours de l'année 2021. À ce moment-là, Insomniac Games avait partagé un premier trailer pour, qui avait grandement enthousiasmé les joueurs et les joueuses.Rappelons, en guise de conclusion, quedevrait sortir sur la dernière console de PlayStation/Sony, la PS5, selon les dernières informations connues. Nous ne possédons pas encore de date de sortie précise.