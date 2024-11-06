PS5 Pro : Découvrez la liste de tous les jeux compatibles à la sortie

Sony arrive avec une PlayStation 5 améliorée, capable d'apporter un vrai plus avec de meilleures performances. Retour sur la liste des jeux compatibles au lancement.
La PS5 Pro permettra à de nombreux jeux de profiter d'améliorations techniques
, grâce aux composants de meilleure qualité et un boost des performances. Par exemple, le ray tracing avancé et le PSSR seront normalement supportés, avec en prime la promesse d'une hausse des FPS, possible avec le nouveau GPU.
Et certains jeux sont optimisés pour proposer aux joueurs une expérience encore plus impressionnante. Sony a révélé la liste de tous les jeux compatibles PS5 Pro à la sortie
. La voici.
Tous les jeux compatibles PS5 Pro à la sortie
Plus de cinquante jeux seront compatibles
, en offrant de meilleures performances à tous les possesseurs d'une PS5 Pro. Au lancement, tous ces jeux pourront profiter des améliorations techniques de la PS5 :
- Alan Wake 2
- Albatroz
- Apex Legends
- Assassin's Creed Mirage
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty: Black Ops 6
- EA Sports College Football 25
- Dead Island 2
- Demon's Souls
- Diablo IV
- Dragon Age: The Veilguard
- Dragon's Dogma 2
- Dying Light 2 Reloaded Edition
- FC 25
- Enlisted
- F1 24
- Final Fantasy VII Rebirth
- Fortnite
- God of War Ragnarök
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Horizon Zero Dawn Remastered
- Kayak VR: Mirage
- Lies of P
- Lords of the Fallen (2023)
- Madden NFL 25
- Marvel's Spider-Man Remastered
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Marvel's Spider-Man 2
- Naraka: Bladepoint
- NBA 2K25
- No Man's Sky
- Palworld
- Paladin's Passage
- Planet Coaster 2
- Professional Spirits Baseball 2024-2025
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil 4
- Resident Evil Village
- Rise of the Ronin
- Rogue Flight
- Star Wars: Jedi Survivor
- Star Wars: Outlaws
- Stellar Blade
- Test Drive Unlimited: Solar Crown
- The Crew Motorfest
- The Finals
- The First Descendant
- The Last of Us Part I
- The Last of Us Part II Remastered
- Until Dawn
- War Thunder
- Warframe
- World of Warships: Legends
Une belle liste, qui fera forcément le bonheur de tous les joueurs ayant acheté une PlayStation 5 Pro
. L'occasion idéale même pour refaire certains de ces titres, qui ont marqué les deux ou trois dernières années.
Si vous ne possédez pas encore la PS5 Pro et que vous souhaitez l'acheter, elle est disponible sur Amazon
.
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