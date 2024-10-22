Marvel's Spider-Man 2 : Pas de DLC ou d'histoire supplémentaire en approche

Malgré ce qui avait été révélé dans une fuite massive d'informations chez Insomniac Games, aucun DLC ajoutant du contenu à l'histoire principale n'est prévu pour Marvel's Spider-Man 2.
En décembre 2023, Insomniac Games était victime d'un vol de fichiers dévoilant les projets à venir pour tous les titres du studio. Parmi les informations dévoilées, il était fait mention d'un calendrier avec des contenus additionnels ajoutés à Marvel's Spider-Man 2
après sa sortie. Mais presque un an après cet événement, les développeurs ont démenti ces informations
. Ils ont également annoncé que l'histoire de Marvel's Spider-Man 2 était officiellement terminée et qu'aucun DLC incluant une histoire inédite ne verrait le jour.
Pas de contenu scénarisé pour Marvel's Spider-Man 2, mais tous les DLC déjà disponibles prévus sur PC
Les informations du leak massif annonçaient trois DLC gratuits au cours de l'année 2024, et une réédition du jeu en version Game of the Year. Cependant, il est impossible de savoir si ces projets verront le jour ou s'ils ont été abandonnés. Mais les développeurs ont confirmé qu'il n'y aurait aucun ajout de contenu scénarisé à Marvel's Spider-Man 2.
Dans la foulée de l'annonce de la date de sortie sur PC
, Insomniac Games a cependant renouvelé son souhait d'offrir aux joueurs PC tous les éléments additionnels déjà proposés sur la version PS5
du titre. Cela inclut notamment un éventail de nouvelles tenues pour Peter Parker et Miles Morales
, le New Game + et bien d'autres surprises.
En revanche, tous les joueurs pourront profiter gratuitement d'ici la fin du mois du DLC Fit N' Fresh Suit Pack
(alias le pack de tenues cool et stylées dans la langue de Molière). Pour rappel, ce DLC était proposé à l'origine à 4,99 € sur le PlayStation Store. Quand à la version PC, sa date de sortie est programmée pour le 30 janvier 2025.
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