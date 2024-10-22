Marvel's Spider-Man 2 : Pas de DLC ou d'histoire supplémentaire en approche

Marvel's Spider-Man 2, développé par Insomniac Games, est un jeu d'action-aventure sorti le 20 octobre 2023 sur PS5 et début 2025 sur PC. Il permet de contrôler Peter Parker et Miles Morales face à Venom et Kraven dans un New York étendu. Grâce aux compétences du Symbiote et à une réalisation technique impressionnante, le titre offre une expérience super-héroïque fluide et spectaculaire.